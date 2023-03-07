奧塞美術館內呼風喚雨 LV23秋冬女裝大秀名人盛況空前

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2023秋冬女裝大秀於巴黎當地時間3月6日午後登場，本季再度回歸奧賽美術館（Musée d'Orsay）的拱形沙龍，與藝術家聯手打造沈浸式的佈景，將巴黎街道的石板路搬進美術館內，並在走秀過中呼風喚雨，聲光效果逼真驚人。

大秀名人雲集、場面浩大，包括來自亞洲的女星劉亦菲、周冬雨、木村光希Koki 、裴斗娜、還有好萊塢明星千黛亞（Zendaya）、陳靜 、「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）、艾瑪史東（Emma Stone）、歐洲女星艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）等。去年底成為史上最年輕路易威登品牌大使的14歲韓團NewJeans成員李惠仁（Hyein），也首次現身看秀。

大秀由女裝總監Nicolas Ghesquiére第二次全權委託視覺藝術家Philippe Parreno與美術指導James Chinlund合作構思和設計秀場佈景，並再次以奧斯卡聲音設計師Nicolas Becker構想的實驗性聲音幻覺概念，交織光線與聲音。沈浸式的佈景將法國「此時此刻 here-and-now」的氛圍帶入沙龍，秀場原況呈現巴黎實際的石板人行道作為伸展台，被一座仿似科學風的籠子圍繞，隨出場的模特兒心跳聲和腳步聲逐漸放大，與奧賽美術館周圍人行道與塞納河畔的喧鬧聲相互交織，過程中有打雷落雨、警車鳴笛、犬吠、喇叭、還有飛機低空掠過，燈光隨之明滅，還原巴黎街頭的真實人車鼎沸的光景。

之所以將城市的脈動搬進室內，正因為Nicolas Ghesquiére試圖透過2023秋冬系列的設計探索時尚界的大哉問：何謂法式風格（French Style）?對Nicolas Ghesquiére而言，以巴黎為中心的法式風格，是一種錯視的視覺陷阱（trompe I'oeil）、一種不斷進化的時尚，本身的傳統匯聚了來自世界各地的多重潮流與文化混合，而這種獨特性更吸引全世界的迷戀。

在服裝的視覺呈現上，可見寬鬆、大肩線的大衣外套、針織衫、甚至襯衫，繫上纖細的長腰帶，寬大的男友外套有的內搭及膝長度的裙裝。靴型褲的膝蓋前以開口的方式營造活動度和視覺效果，長過膝蓋的毛呢圍巾上點綴造型小喇叭或法國號，法國號的圖案也以法國國旗紅白藍三色出現在多款針織單品和刺繡上。晚裝短褲下擺以綴滿繽紛刺繡的厚絨毛材質製作，搭配流瀉而下的緞面錦織或絲質上衣，鬆軟垂墜的布料效果和硬挺材質的立體剪裁交錯出現。

秀上包款以手提的款式為主，ALMA以彩繪方式營造錯視效果（trompe I'oeil），擁有LV旋轉扣的TWIST提把包款、包身點綴菱形絎縫圖案的設計，並以紅白藍三色作各種細節變化，有的硬箱款式更裝飾如琥珀般美麗紋路，展現典雅貴氣。