藏壽司拉拉熊特色6店快打卡 限定版扭蛋13日全台登場

藏壽司攜手人氣萌角「拉拉熊」與他的好朋友們，推出一系列化身懶萌兔兔造型的「藏壽司限定─拉拉熊扭蛋」，讓拉拉熊、小白熊、茶小熊、小黃雞等可愛角色們與藏友們一同度過春季好時光。藏壽司也順勢推出限定「拉拉熊特色布置店」。人氣廣受好評的集點贈活動也沒缺席，「拉拉熊超萌好禮集點贈」品項包括保冷便當袋、造型地墊、兩用枕等，療癒又實用，藏友們得手刀快集點！

藏壽司攜手人氣萌角「拉拉熊」，換上萌兔造型，推出一系列藏壽司限定的可愛扭蛋。此次推出的「立體公仔吊飾」共有五款，除了擁有換上兔子造型的拉拉熊、小白熊、茶小熊、小黃雞等立體吊飾外，每500顆扭蛋中僅有一顆的特別獎扭蛋，拉拉熊則是以復活節兔子呈現，展現超萌魅力。

此外，「拉拉熊軟膠磁鐵」、「拉拉熊馬口鐵徽章胸針」也是可愛滿點的必蒐品。

同時也可以跟隨著拉拉熊的腳步，來到藏壽司限定的拉拉熊特色布置店用餐，包括中山南西店、台中惠文店、高雄岡山店、新開幕的桃園大興西店、台南開元店以及嘉義博愛路店，都將有藏壽司及其好友們熱情相伴，從入口、店內等候區、櫃台、座席等，都以獨特角色的拉拉熊、小白熊、茶小熊、小黃雞等裝飾布置作伴，超可愛也超好拍！

藏壽司同步於官方社群平台推出系列抽獎活動，3月13日起凡按讚官方Facebook及追蹤Instagram，在活動貼文下方完成指定任務，更有機會直接免費獲得拉拉熊特色萌禮。除了特色布置店、扭蛋之外，藏壽司也同步推出「拉拉熊萌禮集點贈」，消費滿300元就能獲得一點，集滿相對應的點數就能免費獲得超萌贈禮，數量有限。

藏壽司「春饗美饌」也美味上市，「泡菜風味牛燒肉」、「柚子蘿蔔泥燒炙鮭魚肚」、「蝦仁天婦羅辛味噌」都值一試；限定開賣的人氣商品「小鬆餅香蕉巧克力聖代」，也於白色情人節繼續甜蜜販售，溫熱的小鬆餅搭配北海道牛奶霜淇淋、香甜的香蕉，再淋上巧克力醬，讓人驚喜不斷。