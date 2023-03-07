快訊

再添一例猴痘本土個案 首波疫苗接種在六都

本土疫情回溫破萬+10816 較上周二增9.2%

希臘鐵路慘案是人禍？事發前12分鐘的關鍵對話紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱銷百萬支「精品雪糕系列」回歸 全家、全聯限定開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
EKSELENCE艾可仕雙層脆皮覆盆子石榴雪糕。圖／EKSELENCE艾可仕提供
EKSELENCE艾可仕雙層脆皮覆盆子石榴雪糕。圖／EKSELENCE艾可仕提供

近日天氣逐漸回暖，來自北歐頂級冰淇淋品牌「EKSELENCE艾可仕」銷售突破百萬支經典熱銷口味「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」、「雙層脆皮焦糖雪糕」強勢回歸，即日起於全家便利商店、全聯福利中心開賣。

成立於1928年的EKSELENCE艾可仕，是正統北歐頂級冰淇淋品牌，深受歐洲皇室貴族人士喜愛。承襲百年的專業工藝技術，百分百採用北歐黃金酪農帶的優質乳源，產品不添加防腐劑、人工香料與色素，打造濃郁乳香與絲滑綿密的產品特色，因乳含量極高，入口即可感受到綿密的質感，就連法籍米其林三星名廚、世界甜點冠軍Alexis Bouillet也為品牌背書。

此次於全家、全聯上架的「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」，採用工法複雜的四層夾心作法製成，在雙層巧克力脆皮與冰淇淋中再包裹覆盆子石榴果醬，巧克力脆口的口感佐以香濃綿密的牛奶冰淇淋，搭配上酸甜的覆盆子石榴果醬，帶給味蕾一場多層次的味覺饗宴；「雙層脆皮焦糖雪糕」，同樣使用雙層夾心工法，在巧克力脆皮與焦糖冰淇淋中夾入一層焦糖醬，口感變化更豐富。每款建議售價105元。

EKSELENCE艾可仕雙層脆皮焦糖雪糕。圖／EKSELENCE艾可仕提供
EKSELENCE艾可仕雙層脆皮焦糖雪糕。圖／EKSELENCE艾可仕提供

冰淇淋 巧克力 品牌

延伸閱讀

台中西屯停車場附設全聯 民眾：賺到了！停車還買到蛋

台中首座可吃烤鴨、呷燒肉停車場 如今全聯也來了！

限時3天再下殺！全聯哈根達斯13種熱門口味均一價188元 小時達也能買

戴安全帽口罩購物被懷疑是跟蹤狂 高雄男衰進警局

相關新聞

企業家山居歲月系列／小歐洲城堡莊園 浪漫歐風隱身屏東

在台灣遇見歐洲，已不是新鮮事；但這座城堡莊園不僅外型美、獨擁萬坪綠地，就連收藏都很精緻豐富，入夜，還有讓人歎為觀止超療癒...

王品牛排「三十而立」 1993年壽星牛排免費升級

王品（2727）的創始品牌「王品牛排」歡慶「三十而立」，王品表示，30 年來「王品牛排」秉持「只款待心中最重要的人」，至...

限時4天「買餐送堡」、再抽千元禮包 漢堡王3月華堡日

漢堡王「3月華堡日」獻上霸氣呵護，超人氣商品─華堡限時4天優惠預購活動將於周六正式開跑，3月11日至3月14日於官網預訂...

奧塞美術館內呼風喚雨 LV23秋冬女裝大秀名人盛況空前

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2023秋冬女裝大秀於巴黎當地時間3月6日午後登場，本季再度回歸奧賽美術...

藏壽司拉拉熊特色6店快打卡 限定版扭蛋13日全台登場

藏壽司攜手人氣萌角「拉拉熊」與他的好朋友們，推出一系列化身懶萌兔兔造型的「藏壽司限定─拉拉熊扭蛋」，讓拉拉熊、小白熊、茶...

熱銷百萬支「精品雪糕系列」回歸 全家、全聯限定開賣

近日天氣逐漸回暖，來自北歐頂級冰淇淋品牌「EKSELENCE艾可仕」銷售突破百萬支經典熱銷口味「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦