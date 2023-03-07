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熱銷百萬支「精品雪糕系列」回歸 全家、全聯限定開賣
近日天氣逐漸回暖，來自北歐頂級冰淇淋品牌「EKSELENCE艾可仕」銷售突破百萬支經典熱銷口味「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」、「雙層脆皮焦糖雪糕」強勢回歸，即日起於全家便利商店、全聯福利中心開賣。
成立於1928年的EKSELENCE艾可仕，是正統北歐頂級冰淇淋品牌，深受歐洲皇室貴族人士喜愛。承襲百年的專業工藝技術，百分百採用北歐黃金酪農帶的優質乳源，產品不添加防腐劑、人工香料與色素，打造濃郁乳香與絲滑綿密的產品特色，因乳含量極高，入口即可感受到綿密的質感，就連法籍米其林三星名廚、世界甜點冠軍Alexis Bouillet也為品牌背書。
此次於全家、全聯上架的「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」，採用工法複雜的四層夾心作法製成，在雙層巧克力脆皮與冰淇淋中再包裹覆盆子石榴果醬，巧克力脆口的口感佐以香濃綿密的牛奶冰淇淋，搭配上酸甜的覆盆子石榴果醬，帶給味蕾一場多層次的味覺饗宴；「雙層脆皮焦糖雪糕」，同樣使用雙層夾心工法，在巧克力脆皮與焦糖冰淇淋中夾入一層焦糖醬，口感變化更豐富。每款建議售價105元。
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