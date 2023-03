Paul Smith策畫畢卡索特展 當色彩大師相遇的有趣對話

位於巴黎的畢卡索美術館(Musée Picasso)推出「The Collection in a New Light!」畢卡索特展,並於3月7日起對大眾開放。該展覽由英國時尚設計師Paul Smith擔任藝術總監,大眾將透過Paul Smith嶄新的視角與當代眼界,重新觀看畢卡索的原創傑作,更可見到兩位不同世代色彩大師,在這個空間透過作品產生的迷人相遇與對話。

自1973年4月8日畢卡索(Pablo Picasso)於莫金斯(Mougins)的家中離世50年來,他留下來的巨作對整個20世紀產生了深遠的影響。在緬懷畢卡索的紀念周年,巴黎畢卡索美術館特別邀請了以色彩與創意聞名於世的英國時裝設計師Paul Smith擔任特展的藝術總監,重現館藏作品,而Paul Smith經典的彩條創作與色彩美學,也在這個特展空間,精彩的呼應呈現。

畢卡索美術館典藏5千多副作品,包含畢卡索的諸多個人物品估計有逾2萬個物件,是極為獨特且宏觀的寶貴珍藏。這些作品幾乎涵蓋了藝術家的職業生涯,從繪畫、雕塑、素描、雕刻到陶瓷皆代表著畢卡索的廣泛技術與多元創意。大多數作品都是源自畢卡索個人工作室,完整揭示了藝術家所思所為最親密的連結。

畢卡索美術館館長Cecile DeBray與Paul Smith合作策畫的特展,旨在有系統地展示這些曠世傑作,大眾將透過時裝設計師的眼光,重新觀看這些原創傑作。而兩人對於物件、服裝和場面調度的共同喜愛,進而發展出引人注目的創意作品,在整個展覽中也展出許多當代國際藝術家的作品,藉由他們展現出對於畢卡索的熱愛與渴望。Guillermo Kuitca、Obi Okigbo、Mickalene Thomas和Chéri Samba汲取了畢卡索的印象,並以其為根基將自己的藝術方法與創意注入其中。

巴黎畢卡索美術館館長Cecile Debray說:「透過將畢卡索非凡的典藏作品帶到美術館中心,這個嶄新的呈現方式是充滿俏皮而歡愉的嘗試,通過一位偉大創意家那雙敏銳而調皮的眼睛,重新詮釋畢卡索的所有創作領域,包含繪畫、雕塑、陶瓷和平面藝術。本次展覽以巧妙的方式展現『畢卡索慶典』,並預告著畢卡索美術館的未來。」