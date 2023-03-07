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寵愛女王 全國電子LINE天天抽1,500元家電折價券 燦坤Dyson吹風機加購萬元有找
迎接3月「女王節」，搭上空調早鳥優惠，全國電子、燦坤推出一系列家電優惠，讓大家汰舊換新、買好買滿，減輕勞務、為生活質感更加分。全國電子即日起至3月13日優惠期間，推出全館家電9折，滿額享1元放大術，加1元就能帶走精選商品；空調48小時極速安裝不用等，空調、冰箱安裝完成再送6,000元購物金，再享家電節能補助最高5,000元。購買冷凍櫃登錄發票抽雲朗集團住宿券；電視7折起，再享好禮3選1，買指定OLED、QLED、8K電視還有機會帶走Dyson無線吸塵器。買電腦加購周邊商品最高現折1,499元；綁定LINE好友，天天玩LINE遊戲「女神大富翁」天天抽最高1,500元家電折價券，還有「開學轉轉樂」抽最高2萬元資訊3C祝學金。
燦坤則自即日起至3月10日，特別推出女神節專屬優惠，凡於活動期間購買指定品類商品，包括蘋果指定機型、Dyson吹風機及造型器系列、吹風機及電動牙刷、輝葉全系列，單筆發票滿380元、並成功綁定燦坤新版App，即贈串流平台MyVideo 7日免費序號。燦坤額外加碼再抽3大女神夢幻逸品，憑單張發票消費滿3,880元，就有機會免費帶走Beats Studio Buds無線抗噪入耳式耳機、BLAUPUNKT智能冷熱眼部按摩器等實用好禮。燦坤還有指定家電加購價優惠，女孩夢幻逸品Dyson Supersonic吹風機，購買指定專案機型空調只要加購價萬元有找超划算。
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