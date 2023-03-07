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Burberry發表全新精裝大書 重現百年英倫傳奇
日前甫由品牌新任創意總監Daniel Lee帶來2023秋冬時裝大秀的Burberry，今日再度發表全新精裝大書「Burberry」，除歌頌品牌重要時刻，更以豐富的圖籍、文獻資料與描述，帶人重新開啟一趟屬於英倫的紙上風格旅途。
全書共分五個章節、200張圖片，從品牌自1856年草創的緣起，到2022年成為全方位、全球性的奢華英倫生活風格品牌的歷程。五個章節各自探討了一個重要的經典事件與Burberry經典的圖騰Logo，並體現了英倫格紋、風衣之於品牌的經典傳奇形塑。
Burberry典藏檔案品牌策展人Carly Eck表示，Burberry是結合關於想像、探索、創新和社群的故事，而這一切都將成為品牌的核心；伴隨著探查資料庫與檔案文件的過程，無數的寶藏、故事、夢想也隨之揭露，「Burberry Book 是品牌近年首本發行的精裝書，呈現了公司非凡傳承的願景，將其流傳。完整記載所有的品牌經典就是傳奇。」
這本精裝大書將由Assouline出版，全書共252頁，即日可以可在出版社官方網站預購，並自3月28 日起可在Burberry和Assouline專門店和線上購買。
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