盤點秋冬四款IT包Burberry、Balenciaga…你愛哪一枚？

2023年的倫敦、米蘭秋冬時裝秀已然結束，而巴黎時裝周也將在明日劃下句點。這次我們盤點了四枚將成為2023秋冬必備的亮點包款，有工藝話題、超殺辨識度、經典名人話題與英倫趣味，快來看看吧！

再現經典。GUCCI Jackie 1961包

曾經被美國第一夫人賈桂琳甘迺迪愛用的「Jackie 1961包」，在今年的23秋冬大秀上帶來撞色、拼接材質、不同材質的豐富變化，尤其一款銀色面滾黑色邊的款式，男女皆宜，大容量可手提可肩背，搭配如模特兒般的寬大西裝，更帥氣！

梯形結構超殺輪廓。Balenciaga Hourglass沙漏包

形體對稱、但具有超殺梯形輪廓的Hourglass「沙漏」包，可能是近年最具辨識度與幾何感的一枚包款。前天才結束的Balenciaga大秀中便有多位模特兒都使用了不同顏色的Hourglass包，尤其楊丞琳前往巴黎看秀時，全黑連身裙或黃色超短外套的兩種造型，用的都是Hourglass包呢！

翻玩義大利Murano玻璃工藝。Bottega Veneta Sardine包

上一季Bottega Veneta推出具沙丁魚黃銅把手的Sardine包頗受好評，品牌今年則把黃銅換上了來自穆拉諾小島的穆拉諾玻璃把手，並具有淺藍色、粉紅色，單節、多節等設計，等於一次「入手」了皮革編織與玻璃的雙重義大利工藝，每一款太欠收！

英式幽默。Burberry包溫水壺包