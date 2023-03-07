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盤點秋冬四款IT包Burberry、Balenciaga…你愛哪一枚？

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
楊丞琳前往巴黎看秀時，全黑連身裙或黃色超短外套街拍的兩種造型，都使用了Balenciaga的Hourglass包。圖／Balenciaga提供（合成圖）
楊丞琳前往巴黎看秀時，全黑連身裙或黃色超短外套街拍的兩種造型，都使用了Balenciaga的Hourglass包。圖／Balenciaga提供（合成圖）

2023年的倫敦、米蘭秋冬時裝秀已然結束，而巴黎時裝周也將在明日劃下句點。這次我們盤點了四枚將成為2023秋冬必備的亮點包款，有工藝話題、超殺辨識度、經典名人話題與英倫趣味，快來看看吧！

再現經典。GUCCI Jackie 1961包

曾經被美國第一夫人賈桂琳甘迺迪愛用的「Jackie 1961包」，在今年的23秋冬大秀上帶來撞色、拼接材質、不同材質的豐富變化，尤其一款銀色面滾黑色邊的款式，男女皆宜，大容量可手提可肩背，搭配如模特兒般的寬大西裝，更帥氣！

梯形結構超殺輪廓。Balenciaga Hourglass沙漏包

形體對稱、但具有超殺梯形輪廓的Hourglass「沙漏」包，可能是近年最具辨識度與幾何感的一枚包款。前天才結束的Balenciaga大秀中便有多位模特兒都使用了不同顏色的Hourglass包，尤其楊丞琳前往巴黎看秀時，全黑連身裙或黃色超短外套的兩種造型，用的都是Hourglass包呢！

翻玩義大利Murano玻璃工藝。Bottega Veneta Sardine包

上一季Bottega Veneta推出具沙丁魚黃銅把手的Sardine包頗受好評，品牌今年則把黃銅換上了來自穆拉諾小島的穆拉諾玻璃把手，並具有淺藍色、粉紅色，單節、多節等設計，等於一次「入手」了皮革編織與玻璃的雙重義大利工藝，每一款太欠收！

英式幽默。Burberry包溫水壺包

想到Burberry你會想到什麼？經典的Lola包與格紋？本季品牌新任創意總監Daniel Lee上任後形象大變化，彩色、格紋、戰馬騎士通通來，除了本季新款的⾺鞍包與學院⾵斜背包，最展現英倫幽默的更有一款模特兒幾乎人手一「卡」的保溫水壺！讓人太想敲碗：快點量產上市啊～！

除了經典的黑、白、銀色，Hourglass包今年也推出跟時裝同樣的花卉紅色，格外令人期待。圖／Balenciaga提供
除了經典的黑、白、銀色，Hourglass包今年也推出跟時裝同樣的花卉紅色，格外令人期待。圖／Balenciaga提供
GUCCI的Jackie 1961包除了有名人歷史光環，今年更帶來多款撞色、拼接材質的豐富變化，值得高度留意。圖／GUCCI提供
GUCCI的Jackie 1961包除了有名人歷史光環，今年更帶來多款撞色、拼接材質的豐富變化，值得高度留意。圖／GUCCI提供
Bottega Veneta今年將Sardine包款的黃銅把手換上了穆拉諾玻璃，等於一次「入手」了皮革編織與玻璃的雙重義大利工藝。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta今年將Sardine包款的黃銅把手換上了穆拉諾玻璃，等於一次「入手」了皮革編織與玻璃的雙重義大利工藝。圖／Bottega Veneta提供
本季品牌新任創意總監Daniel Lee上任後形象大變化，最傑出的一「手」包含了模特兒幾乎人手一「卡」的保溫水壺包，大秀英倫幽默。圖／Burberry提供
本季品牌新任創意總監Daniel Lee上任後形象大變化，最傑出的一「手」包含了模特兒幾乎人手一「卡」的保溫水壺包，大秀英倫幽默。圖／Burberry提供
大尺寸的Jackie 1961包，將讓中性穿著、男性都能輕鬆駕馭。
大尺寸的Jackie 1961包，將讓中性穿著、男性都能輕鬆駕馭。
除了本季新款的⾺鞍包與學院⾵斜背包，保溫水壺會否成為Burberry本季超強包款？值得留意。圖／Burberry提供
除了本季新款的⾺鞍包與學院⾵斜背包，保溫水壺會否成為Burberry本季超強包款？值得留意。圖／Burberry提供

義大利 模特兒

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