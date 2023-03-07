HBL總決賽週六熱血開打 Hami Video全賽事免費線上看

青春熱血的HBL高中籃球聯賽總決賽3月11日本週六即將於台北小巨蛋開打，現場門票已經一搶而空，想要關注賽事的民眾今年有更方便的選擇。中華電信MOD、Hami Video除了將全程轉播男、女子組共計159場全賽事，Hami Video更是HBL有史以來首次的網路獨家轉播平台。

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Hami Video「HBLTV」不僅提供完整賽事免費收視，亦將在總決賽後於3月18日網路獨家轉播HBL明星賽，包括灌籃大賽、趣味技術挑戰賽、全明星賽等精彩賽事內容，鎖定中華電信MOD、Hami Video就能觀賞。

另外，WBC世界棒球經典賽亦將在3月8日開打，現在於Hami Video平台訂購運動館60天優惠價199元，即可收視中華電信全網獨家WBC棒球經典賽47場全賽事、體驗4D多視角等創新服務，並同步享有HBL總決賽最佳畫質轉播與無播前廣告觀賽享受。