快訊

木村拓哉閃電離婚真相曝光！關鍵竟是工藤靜香

HBL總決賽週六熱血開打 Hami Video全賽事免費線上看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
HBL高中籃球聯賽總決賽3月11日開打，Hami Video「HBLTV」提供全賽事免費線上看。記者季相儒／攝影
HBL高中籃球聯賽總決賽3月11日開打，Hami Video「HBLTV」提供全賽事免費線上看。記者季相儒／攝影

青春熱血的HBL高中籃球聯賽總決賽3月11日本週六即將於台北小巨蛋開打，現場門票已經一搶而空，想要關注賽事的民眾今年有更方便的選擇。中華電信MOD、Hami Video除了將全程轉播男、女子組共計159場全賽事，Hami Video更是HBL有史以來首次的網路獨家轉播平台。

Hami Video「HBLTV」更貼心提供全賽事免登入、隨身看的免費收視回饋，中華電信MOD「高中籃球」專區亦同步提供總決賽轉播、7天回看、VOD回顧及賽程戰績等一站式便捷服務，讓球迷們隨時隨地都能輕鬆輕鬆掌握所有賽事動態。

Hami Video「HBLTV」不僅提供完整賽事免費收視，亦將在總決賽後於3月18日網路獨家轉播HBL明星賽，包括灌籃大賽、趣味技術挑戰賽、全明星賽等精彩賽事內容，鎖定中華電信MOD、Hami Video就能觀賞。

另外，WBC世界棒球經典賽亦將在3月8日開打，現在於Hami Video平台訂購運動館60天優惠價199元，即可收視中華電信全網獨家WBC棒球經典賽47場全賽事、體驗4D多視角等創新服務，並同步享有HBL總決賽最佳畫質轉播與無播前廣告觀賽享受。

日本 廣告 運動

延伸閱讀

HBL／松山重返小巨蛋 林現惟看高國豪影片感受張力

HBL／首度當衛冕軍 光復先談連勝再拚連霸

HBL／決賽倒數 小綠綠去兒童樂園紓壓

HBL／決賽震撼彈！ 張聿嵐膝傷無緣最後兩戰

相關新聞

企業家山居歲月系列／小歐洲城堡莊園 浪漫歐風隱身屏東

在台灣遇見歐洲，已不是新鮮事；但這座城堡莊園不僅外型美、獨擁萬坪綠地，就連收藏都很精緻豐富，入夜，還有讓人歎為觀止超療癒...

HBL總決賽週六熱血開打 Hami Video全賽事免費線上看

青春熱血的HBL高中籃球聯賽總決賽3月11日本週六即將於台北小巨蛋開打，現場門票已經一搶而空，想要關注賽事的民眾今年有更...

選擇障礙不用怕！JINS新經典系列鏡框上市 20款新色怎麼挑都沒問題

配戴眼鏡不再只是為了矯正近視，同時也是造型穿搭不可缺少的配件之一，考量到這點，日本最大連鎖眼鏡品牌JINS以「Back ...

精緻男女必備！Bebe Foot咕溜肌 2in1除毛去角質機 無痛擁有光滑肌膚

據網路統計女性於20歲左右，就開始在意皮膚的細毛與角質問題， 而近年來受到韓星風潮，當個精緻的男孩女孩，首要條件便是保持皮膚的細緻柔嫩，Bebe Foot咕溜肌從韓國引進，2in1獨家設計，超高ＣＰ值結合除毛與去角質功能，輕巧機身更完美避開市面上熱蠟除毛造成的疼痛感、雷射除毛價格昂貴、除毛膏引起過敏反應；咕溜肌的刻蝕專利技術讓使用過程達到低敏無痛，輕鬆享受變美的過程。

NewJeans詮釋Nike新品又接下LEVI'S品牌大使 這就是怪物新人的威嚴嗎？

美國丹寧服飾大廠Levi’s®為了招牌的501®牛仔褲誕生150周年，可說是動作頻頻，陸續跟潮牌CLOT、Stüssy推...

23FW巴黎時裝周／厭世臉女神小松菜奈比美山茶花 香奈兒發佈23秋冬大秀前導片

香奈兒2023/24秋冬高級時裝大秀，預計將於巴黎時裝周的最後一天、當地時間3月7日星期二早上舉行；大秀影片則將於下午兩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦