選擇障礙不用怕！JINS新經典系列鏡框上市 20款新色怎麼挑都沒問題

配戴眼鏡不再只是為了矯正近視，同時也是造型穿搭不可缺少的配件之一，考量到這點，日本最大連鎖眼鏡品牌JINS以「Back to Basic」的理念，推出全新設計的「新經典Classic系列」鏡框，其中膠框系列，更一口氣推出20種顏色可以選擇，是品牌史上最多色款型，怎麼挑都能找到自己喜歡的。

不論粗邊款、細邊款的膠框眼鏡都受到消費者的喜愛與支持，而新經典Classic系列這次除了維持JINS特有的沉穩簡約設計，特別在顏色下功夫，除了基本黑色、木紋色和近年熱門的透明色外，粗膠框和細膠框都各有17款新色同步推出，像是玳瑁色、翡翠綠、深藍等等，不管男生、女生，哪種臉型還是幾歲，都能找到適合自己的色款。值得一提的是，厚重份量感的粗框，使用五枚鉸鍊設計，提升視覺效果，鏡腳內的金屬鏡架還有雕花設計，兼顧實戴與細節處理。而這系列的金屬款為多邊形鏡框，保留傳統方框比例，配戴時能強化臉部線條，同時視覺感也不會過於尖銳，搭配復古風格色調，給人優雅知性的印象，適合職場穿搭使用。

另外，新經典Classic系列也提供了金屬與膠框的複合款，其中眉型框推出基本黑色、木紋色和全透明三種顏色，由於只有一半的鏡框，整體視覺感比全框眼鏡更輕盈，但仍保有穩重感，可型塑專業幹練的形象；另一款複合框則是採用復古塗色的金屬前框，結合膠框鏡腳，更加舒適穩定，經典的波士頓框型和眉型框塗色設計，有著俐落線條輪廓，能增添眼鏡與造型搭配樂趣。

新經典Classic系列眉型框上半部可增加臉部俐落線條，下半部保留通透感，是集輕盈與穩重於一體的時尚設計。圖／JINS提供

新經典Classic系列以清透色澤呈現醋酸纖維膠框的輕透感，顯色鮮豔有質感。圖／JINS提供