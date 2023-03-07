快訊

木村拓哉閃電離婚真相曝光！關鍵竟是工藤靜香

聽新聞
test
0:00 / 0:00

選擇障礙不用怕！JINS新經典系列鏡框上市 20款新色怎麼挑都沒問題

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
JINS以「Back to Basic」的理念，推出全新設計的「新經典Classic系列」鏡框，其中膠框系列，更一口氣推出20種顏色可以選擇。圖／JINS提供
JINS以「Back to Basic」的理念，推出全新設計的「新經典Classic系列」鏡框，其中膠框系列，更一口氣推出20種顏色可以選擇。圖／JINS提供

配戴眼鏡不再只是為了矯正近視，同時也是造型穿搭不可缺少的配件之一，考量到這點，日本最大連鎖眼鏡品牌JINS以「Back to Basic」的理念，推出全新設計的「新經典Classic系列」鏡框，其中膠框系列，更一口氣推出20種顏色可以選擇，是品牌史上最多色款型，怎麼挑都能找到自己喜歡的。

不論粗邊款、細邊款的膠框眼鏡都受到消費者的喜愛與支持，而新經典Classic系列這次除了維持JINS特有的沉穩簡約設計，特別在顏色下功夫，除了基本黑色、木紋色和近年熱門的透明色外，粗膠框和細膠框都各有17款新色同步推出，像是玳瑁色、翡翠綠、深藍等等，不管男生、女生，哪種臉型還是幾歲，都能找到適合自己的色款。值得一提的是，厚重份量感的粗框，使用五枚鉸鍊設計，提升視覺效果，鏡腳內的金屬鏡架還有雕花設計，兼顧實戴與細節處理。而這系列的金屬款為多邊形鏡框，保留傳統方框比例，配戴時能強化臉部線條，同時視覺感也不會過於尖銳，搭配復古風格色調，給人優雅知性的印象，適合職場穿搭使用。

另外，新經典Classic系列也提供了金屬與膠框的複合款，其中眉型框推出基本黑色、木紋色和全透明三種顏色，由於只有一半的鏡框，整體視覺感比全框眼鏡更輕盈，但仍保有穩重感，可型塑專業幹練的形象；另一款複合框則是採用復古塗色的金屬前框，結合膠框鏡腳，更加舒適穩定，經典的波士頓框型和眉型框塗色設計，有著俐落線條輪廓，能增添眼鏡與造型搭配樂趣。

新經典Classic系列眉型框上半部可增加臉部俐落線條，下半部保留通透感，是集輕盈與穩重於一體的時尚設計。圖／JINS提供
新經典Classic系列眉型框上半部可增加臉部俐落線條，下半部保留通透感，是集輕盈與穩重於一體的時尚設計。圖／JINS提供

新經典Classic系列以清透色澤呈現醋酸纖維膠框的輕透感，顯色鮮豔有質感。圖／JINS提供
新經典Classic系列以清透色澤呈現醋酸纖維膠框的輕透感，顯色鮮豔有質感。圖／JINS提供

新經典Classic系列金屬鏡框多邊形設計，給人優雅知性的印象。圖／JINS提供
新經典Classic系列金屬鏡框多邊形設計，給人優雅知性的印象。圖／JINS提供

品牌 JINS

延伸閱讀

經典賽／大谷翔平訓練秀大肌肉 網友興奮：衣服快爆開了

經典賽／美媒公布WBC實力排行榜 中華隊連前十都排不上

補班日不哭哭！快閃限定JINS祭配鏡現折666元、線上商城同步推優惠

眼鏡行沒人還一直開？三個業界沒說的賺錢法

相關新聞

企業家山居歲月系列／小歐洲城堡莊園 浪漫歐風隱身屏東

在台灣遇見歐洲，已不是新鮮事；但這座城堡莊園不僅外型美、獨擁萬坪綠地，就連收藏都很精緻豐富，入夜，還有讓人歎為觀止超療癒...

HBL總決賽週六熱血開打 Hami Video全賽事免費線上看

青春熱血的HBL高中籃球聯賽總決賽3月11日本週六即將於台北小巨蛋開打，現場門票已經一搶而空，想要關注賽事的民眾今年有更...

選擇障礙不用怕！JINS新經典系列鏡框上市 20款新色怎麼挑都沒問題

配戴眼鏡不再只是為了矯正近視，同時也是造型穿搭不可缺少的配件之一，考量到這點，日本最大連鎖眼鏡品牌JINS以「Back ...

精緻男女必備！Bebe Foot咕溜肌 2in1除毛去角質機 無痛擁有光滑肌膚

據網路統計女性於20歲左右，就開始在意皮膚的細毛與角質問題， 而近年來受到韓星風潮，當個精緻的男孩女孩，首要條件便是保持皮膚的細緻柔嫩，Bebe Foot咕溜肌從韓國引進，2in1獨家設計，超高ＣＰ值結合除毛與去角質功能，輕巧機身更完美避開市面上熱蠟除毛造成的疼痛感、雷射除毛價格昂貴、除毛膏引起過敏反應；咕溜肌的刻蝕專利技術讓使用過程達到低敏無痛，輕鬆享受變美的過程。

NewJeans詮釋Nike新品又接下LEVI'S品牌大使 這就是怪物新人的威嚴嗎？

美國丹寧服飾大廠Levi’s®為了招牌的501®牛仔褲誕生150周年，可說是動作頻頻，陸續跟潮牌CLOT、Stüssy推...

23FW巴黎時裝周／厭世臉女神小松菜奈比美山茶花 香奈兒發佈23秋冬大秀前導片

香奈兒2023/24秋冬高級時裝大秀，預計將於巴黎時裝周的最後一天、當地時間3月7日星期二早上舉行；大秀影片則將於下午兩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦