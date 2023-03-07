烏克蘭芭蕾演出全新舞碼「戰時輓歌」 向烏克蘭人民致敬

烏克蘭聯合芭蕾舞團集結了一群因烏俄戰爭而流離失所的頂尖芭蕾舞者，他們在荷蘭海牙落腳，並重拾舞鞋、恢復日常訓練，透過一次又一次的舞台演出，傳達烏克蘭文化精神及和平訴求。

四月底在台灣的演出，將表演當代最偉大編舞家拉特曼斯基因烏俄戰爭所創作的全新舞作《戰時輓歌》，它採用烏克蘭當代最知名作曲家西爾維斯特洛夫的音樂，加上烏克蘭傳統歌曲，是寫給烏克蘭人民的一封情書，向他們堅韌不拔的精神致敬，並祈禱未來的和平，除此之外也帶來《吉賽兒》、《唐吉軻德》、《舞姬》、《海盜》等難得一見的經典舞劇選粹。