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烏克蘭芭蕾演出全新舞碼「戰時輓歌」 向烏克蘭人民致敬

聯合新聞網／ 聯合數位文創
烏克蘭聯合芭蕾舞團《戰時輓歌》系列舞劇選粹_吉賽兒。圖／聯合數位文創 提供
烏克蘭聯合芭蕾舞團《戰時輓歌》系列舞劇選粹_吉賽兒。圖／聯合數位文創 提供

烏克蘭聯合芭蕾舞團集結了一群因烏俄戰爭而流離失所的頂尖芭蕾舞者，他們在荷蘭海牙落腳，並重拾舞鞋、恢復日常訓練，透過一次又一次的舞台演出，傳達烏克蘭文化精神及和平訴求。

四月底在台灣的演出，將表演當代最偉大編舞家拉特曼斯基因烏俄戰爭所創作的全新舞作《戰時輓歌》，它採用烏克蘭當代最知名作曲家西爾維斯特洛夫的音樂，加上烏克蘭傳統歌曲，是寫給烏克蘭人民的一封情書，向他們堅韌不拔的精神致敬，並祈禱未來的和平，除此之外也帶來《吉賽兒》、《唐吉軻德》、《舞姬》、《海盜》等難得一見的經典舞劇選粹。

烏克蘭聯合芭蕾舞團去年六月於倫敦成團首演後大獲好評後，陸續至澳洲、新加坡、美國等地巡演，所到之處票券銷售一空，讓世人見證藝術撫慰人心的力量。今年四月廿九日至卅日也將來到台灣，在台北流行音樂中心帶來一連串激動人心的芭蕾盛會，並邀請世界其他頂尖舞團的烏克蘭舞星擔任客席舞者，展現他們的藝術成就。現在購買雙人套票還可享九折優惠！購票請至 udn售票網，客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。

烏克蘭 舞團 戰爭

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