NewJeans詮釋Nike新品又接下LEVI'S品牌大使 這就是怪物新人的威嚴嗎？

美國丹寧服飾大廠Levi’s®為了招牌的501®牛仔褲誕生150周年，可說是動作頻頻，陸續跟潮牌CLOT、Stüssy推出話題聯名款之外，更宣布找了南韓新晉女團NewJeans擔任新世代品牌大使 ，為期一年，讓人意外。

女團NewJeans由MINJI、HANNI、DANIELLE、HAERIN和HYEIN五位女性成員所組成，以千禧時代的聲音為基調加入前衛元素，並緊貼著K-POP的文化特性，在首支單曲 「Attention」MV推出後就一炮而紅。聲勢與ITZY、Blackpink或是TWICE相比，絲毫不遜色，難以想像NewJeans出道至今還不到一年。也正因為她們的高人氣，想拉攏「MZ世代」的品牌，也紛紛找NewJeans擔任品牌大使或是詮釋新品。像是其中的越南裔成員HANNI就自去年開始，陸續成為Gucci跟Armani Beauty品牌大使。而緊接著本月初，Nike推出嶄新Air Max系列新鞋與服飾，高規格的請來五人一同演繹；Levi’s®則不落人後，直接簽下NewJeans擔任新世代品牌大使，預計在5月20日當天於首爾進行現場表演與一同慶賀501®牛仔褲誕生日。

Nike推出嶄新的Air Max系列新鞋與服飾，高規格的請來NewJeans一同演繹。圖／摘自instagram

為揭開雙方合作序幕，Levi’s®將會釋出品牌宣傳活動，藉由穿上Levi’s®全新單品的NewJeans來展現團體活力能量及每個團員們具備的獨有魅力。NewJeans在形象廣告中穿用的單品包含經典501®原創牛仔褲以及新版型501®81褲款，而上身搭配著Levi’s® LOGO T恤、丹寧襯衫以及丹寧夾克外套，相信會成為熱賣單品。而提到歷久不衰的丹寧服飾，ZARA同集團青少年品牌Bershka也在這季推出全新水洗牛仔系列，採用經典的牛仔藍，深淺交疊大面積的暈染效果，讓男、女裝款式變得豐富多元。像是包括掀起熱潮的繭形寬褲、中性滑板寬褲、鏤空交織上衣、牛仔連身長裙等，還在鞋包配飾上混入了拼接牛仔或抽鬚巧思，創造搶眼造型。

Nike推出嶄新的Air Max系列新鞋與服飾，高規格的請來NewJeans一同演繹。圖／摘自instagram

美國丹寧服飾大廠Levi’s®宣布找來南韓新晉女團NewJeans擔任新世代品牌大使。圖／Levi’s®提供

Bershka在這季推出全新水洗牛仔系列服飾。圖／Bershka提供

Levi's®短版斑馬滾邊T恤，1,290元。圖／Levi’s®提供

Levi's® 501® 原創牛仔褲，5,990元。圖／Levi’s®提供

Bershka短版丹寧外套，1,290元。圖／Bershka提供

Bershka鏤空針織上衣，1,190元。圖／Bershka提供

Levi's®西裝版型丹寧外套，3,990元。圖／Levi’s®提供

Levi's®短版斑馬滾邊T恤，1,290元。圖／Levi’s®提供