23FW巴黎時裝周／厭世臉女神小松菜奈比美山茶花 香奈兒發佈23秋冬大秀前導片
香奈兒2023/24秋冬高級時裝大秀，預計將於巴黎時裝周的最後一天、當地時間3月7日星期二早上舉行；大秀影片則將於下午兩點（台灣時間晚上九點）於CHANEL.COM發佈。品牌於今（3月6）日率先釋出由著名攝影師雙人組Inez & Vinoodh所執導的前導影像，由品牌大使暨演員小松菜奈精妙體現山茶花的柔美。
正如前導影像所提示，本次香奈兒2023/24秋冬高級時裝大秀將聚焦品牌的經典符碼：山茶花。影片透過帶有神秘感的光影手法，與超現實主義形成對比；強烈的黑白光影對比下，超特寫的小松菜奈的優雅肢體與精緻五官，與品牌象徵性花朵的雅緻產生共鳴，為藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）的創作系列揭開序幕。
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