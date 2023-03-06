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VALENTINO一條黑領帶的無限可能 Balenciaga回歸純粹

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
VALENTINO 2023秋冬系列晚裝禮服跳脫性別結構。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023秋冬系列晚裝禮服跳脫性別結構。圖／范倫鐵諾提供

范倫鐵諾（VALENTINO）與巴黎世家（Balenciaga）是2023秋冬巴黎時裝周3月5日的重頭戲。在歷經強抗狂風暴雨、以及泥濘中走秀等話題大秀以及去年的各種爭議風波，中午登場的Balenciaga回歸純粹，在最簡單到幾乎什麼沒有的場地中，讓人聚焦藝術總監Demna對服裝創作的熱情，女星楊丞琳、宋佳、韓星李東輝等人都出席看秀。晚上壓軸登場的VALENTINO，則在富麗堂皇的Hôtel Salomon de Rothschild中，重新定義西方文化中所謂的Black Tie（字面意指黑領帶，有正裝之意）穿衣規則，顛覆既有的文化編碼與性別架構，令人驚艷。好萊塢女星佛羅倫斯普伊（Florence Pugh）、艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）等人都熱情捧場。

Demna在秀前受外國媒體訪問時就率先透露，本次發表的Winter23系列將分成三大主軸：一部分將以西裝剪裁為基礎做種可能的延伸，另一方面則延續他對各種廓形的探索，第三部分則是他所定義的「當代優雅」，也是他認為和巴黎世家的品牌傳承最接近的部分。而本季服裝也確實如他所預告地依序出場，在吉他與鋼琴的組成的音牆中，十數套黑色的西裝先後登場，方正的廓形延伸到垂綴著飄逸的顛倒西褲。接著女性化的設計與緊身衣聳肩的男子交錯步出，男子則猶如極限運動員、踩著誇張的短靴搭配非自然人體線條的緊身服；繁複的印花洋裝間線圓潤，同樣花色的包款幾乎融入裙擺，鞋履看似隱形、彷彿直接踩在細跟上，看似相對的奇幻未來感和和傳統服裝工藝最後在晚裝逐漸合一。

VALENTINO巧妙地選用一個非常正裝的場地，挑戰黑領帶的千百種可能。創意總監Pierpaolo Piccioli利用人們對領帶先入為主的觀念，結合Black Tie的外形作為靈感，讓黑色領帶不再是一個男性權力的象徵，也不再是刻板的正裝框架。領帶有時被解開，不再拘泥於傳統的配戴方式或性別刻板印象、襯衫的形式更被巧妙解構；日裝和華麗的晚裝自由轉化，Black Tie本身的晚裝定義被顛覆：即使是以剪裁為主的日裝，也能以實用性和簡約配色展現活力與現代都會氣息，品牌傳承的高訂剪裁、印花、羽飾等手工細節更被彰顯。配件部分則重新回顧了2010年首次推出的Rockstud鉚釘系列，為完整的美學注入衝突感，體現品牌始終多元並蓄的精神。

創意總監Pierpaolo Piccioli主導的VALENTINO 2023秋冬Black Tie系列，顛覆黑領帶的文化意義。圖／范倫鐵諾提供
創意總監Pierpaolo Piccioli主導的VALENTINO 2023秋冬Black Tie系列，顛覆黑領帶的文化意義。圖／范倫鐵諾提供
巴黎世家Winter23系列合身運動服裝，在內襯中縫入了充氣的填充物，將整體結構重塑，在視覺上轉變了身體的輪廓尺度，類似於某些極限運動時的造型。圖／巴黎世家提供
巴黎世家Winter23系列合身運動服裝，在內襯中縫入了充氣的填充物，將整體結構重塑，在視覺上轉變了身體的輪廓尺度，類似於某些極限運動時的造型。圖／巴黎世家提供
「寶萊塢安潔莉娜」Priyanka Chopra與丈夫Nick Jonas出席VALENTINO 2023秋冬系列發表。圖／范倫鐵諾提供
「寶萊塢安潔莉娜」Priyanka Chopra與丈夫Nick Jonas出席VALENTINO 2023秋冬系列發表。圖／范倫鐵諾提供
巴黎世家Winter23系列解構重塑的長褲，展現出頗具實驗先鋒性的混搭風格。圖／巴黎世家提供
巴黎世家Winter23系列解構重塑的長褲，展現出頗具實驗先鋒性的混搭風格。圖／巴黎世家提供
巴黎世家Winter23系列晚裝廓形從Balenciaga高級訂製系列中汲取靈感，及地禮服用各種珍貴質料精心縫製。圖／巴黎世家提供
巴黎世家Winter23系列晚裝廓形從Balenciaga高級訂製系列中汲取靈感，及地禮服用各種珍貴質料精心縫製。圖／巴黎世家提供
巴黎世家Winter23系列以高級剪裁對長褲進行解構重塑，將褲腰倒轉挪至全新位置，搖身一變成為上衣的下擺或褲管，展現出頗具實驗先鋒性的混搭風格。圖／巴黎世家提供
巴黎世家Winter23系列以高級剪裁對長褲進行解構重塑，將褲腰倒轉挪至全新位置，搖身一變成為上衣的下擺或褲管，展現出頗具實驗先鋒性的混搭風格。圖／巴黎世家提供
VALENTINO 2023秋冬Black Tie系列，顛覆黑領帶的文化意義。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023秋冬Black Tie系列，顛覆黑領帶的文化意義。圖／范倫鐵諾提供
巴黎世家Winter23系列用輕質織物打造的花卉印花plissé褶襇洋裝等，以嶄新面貌重現，不僅著重描繪了肩部線條，更使整體造型呈現出立體鮮明的圓潤觀感。圖／巴黎世家提供
巴黎世家Winter23系列用輕質織物打造的花卉印花plissé褶襇洋裝等，以嶄新面貌重現，不僅著重描繪了肩部線條，更使整體造型呈現出立體鮮明的圓潤觀感。圖／巴黎世家提供
好萊塢女星Emma Roberts出席VALENTINO 2023秋冬系列發表。圖／范倫鐵諾提供
好萊塢女星Emma Roberts出席VALENTINO 2023秋冬系列發表。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023秋冬Black Tie系列，顛覆黑領帶的文化意義。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023秋冬Black Tie系列，顛覆黑領帶的文化意義。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023秋冬系列，黑領帶白襯衫的正裝文化被巧妙解構。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023秋冬系列，黑領帶白襯衫的正裝文化被巧妙解構。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO品牌大使關曉彤出席VALENTINO 2023秋冬系列發表。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO品牌大使關曉彤出席VALENTINO 2023秋冬系列發表。圖／范倫鐵諾提供
貝克漢之子Brooklyn Beckham與媳婦Nicola Peltz出席VALENTINO 2023秋冬系列發表。圖／范倫鐵諾提供
貝克漢之子Brooklyn Beckham與媳婦Nicola Peltz出席VALENTINO 2023秋冬系列發表。圖／范倫鐵諾提供
新一代「黑寡婦」Florence Pugh出席VALENTINO 2023秋冬系列發表。圖／范倫鐵諾提供
新一代「黑寡婦」Florence Pugh出席VALENTINO 2023秋冬系列發表。圖／范倫鐵諾提供
巴黎世家Winter23系列合身運動服裝，在內襯中縫入了充氣的填充物，將整體結構重塑，在視覺上轉變了身體的輪廓尺度，類似於某些極限運動時的造型。圖／巴黎世家提供
巴黎世家Winter23系列合身運動服裝，在內襯中縫入了充氣的填充物，將整體結構重塑，在視覺上轉變了身體的輪廓尺度，類似於某些極限運動時的造型。圖／巴黎世家提供
VALENTINO 2023秋冬系列探索Black Tie的多重可能。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023秋冬系列探索Black Tie的多重可能。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023秋冬系列完整借用Black Tie的外形，喻指全新成衣系列從日常 生活碎片中攫取的靈感。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023秋冬系列完整借用Black Tie的外形，喻指全新成衣系列從日常 生活碎片中攫取的靈感。圖／范倫鐵諾提供

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