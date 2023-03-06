VALENTINO一條黑領帶的無限可能 Balenciaga回歸純粹

范倫鐵諾（VALENTINO）與巴黎世家（Balenciaga）是2023秋冬巴黎時裝周3月5日的重頭戲。在歷經強抗狂風暴雨、以及泥濘中走秀等話題大秀以及去年的各種爭議風波，中午登場的Balenciaga回歸純粹，在最簡單到幾乎什麼沒有的場地中，讓人聚焦藝術總監Demna對服裝創作的熱情，女星楊丞琳、宋佳、韓星李東輝等人都出席看秀。晚上壓軸登場的VALENTINO，則在富麗堂皇的Hôtel Salomon de Rothschild中，重新定義西方文化中所謂的Black Tie（字面意指黑領帶，有正裝之意）穿衣規則，顛覆既有的文化編碼與性別架構，令人驚艷。好萊塢女星佛羅倫斯普伊（Florence Pugh）、艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）等人都熱情捧場。

Demna在秀前受外國媒體訪問時就率先透露，本次發表的Winter23系列將分成三大主軸：一部分將以西裝剪裁為基礎做種可能的延伸，另一方面則延續他對各種廓形的探索，第三部分則是他所定義的「當代優雅」，也是他認為和巴黎世家的品牌傳承最接近的部分。而本季服裝也確實如他所預告地依序出場，在吉他與鋼琴的組成的音牆中，十數套黑色的西裝先後登場，方正的廓形延伸到垂綴著飄逸的顛倒西褲。接著女性化的設計與緊身衣聳肩的男子交錯步出，男子則猶如極限運動員、踩著誇張的短靴搭配非自然人體線條的緊身服；繁複的印花洋裝間線圓潤，同樣花色的包款幾乎融入裙擺，鞋履看似隱形、彷彿直接踩在細跟上，看似相對的奇幻未來感和和傳統服裝工藝最後在晚裝逐漸合一。