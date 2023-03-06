賞櫻隨行美物！日本頂級琴酒ROKU免稅限定春季浪漫組
歡慶即將到來的浪漫春天，融合日本傳統職人製酒工藝與在地文化概念的「ROKU日本頂級琴酒」，即日起至4月30日止於免稅機場通路，推出免稅限定春季浪漫套組，內容物包括免稅店專屬販售之1公升ROKU大容量版本一瓶、日本傳統包袱巾一只，成為今年春季賞櫻隨行美物。
為同步嘉惠國內外旅客，三得利特地攜手2022亞洲50大酒吧之一的「The Public House」，共同推出期間限定創意調酒RAMBLE，並於昇恆昌免稅店第一航廈限量提供。專業酒吧團隊選擇在「ROKU日本頂級琴酒」獨特風味架構之上，進而發想出富含春天氣息的液態交響曲，輕輕啜飲一口，彷彿漫步於櫻花步道，充滿無限春之遐想。
「ROKU」在日本文化中擁有圓融和諧之意，也象徵使用六種在地植物為原料，每一種都是當季新鮮現採，以符合四季「旬（SHUN）」的概念。「ROKU日本頂級琴酒」特地選用櫻花、櫻花葉、煎茶、玉露、山椒、柚子等六種經典日本植物精餾而成，藉此塑造出風格細膩、純淨溫和且經典雋永的迷人香氣。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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