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誠品信義18歲展開全年特企 藝文活動串連共度倒數時光

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
開幕18年的誠品信義店將在2023年底熄燈。圖／誠品提供
開幕18年的誠品信義店將在2023年底熄燈。圖／誠品提供

誠品信義店因與房東統一續約未果，今年迎接18歲到來的同時，也即將迎來年底熄燈的倒數。誠品以「綻放．燦爛相傳」為主題，將自3月10日起開展全年特企。3月10日至3月12日首先登場的「春之綻放」生日慶以近30場熱鬧藝文活動邀請大眾前來參與。

誠品信義18特企持續一整年，首先從3月10日至3月12日「春之綻放」連3天近30場活動揭開序幕。獨家登場的是韓國暢銷名作《不便利的便利店》作家金浩然將在3月11日舉辦訪台唯一簽書會，同慶作品突破20刷並推出櫻花書封紀念版。

信義店1樓戶外廣場將邀請靈魂沙發、守夜人等多組歌手樂團熱力開場，並首次舉辦戶外大型嘻哈KTV，創作歌手蔡佩軒也將在3樓琴藝空間以清新溫暖嗓音彈唱18年來的華語金曲，還有SwingTaiwan社交舞與搖擺舞學校爵士共舞、絕版富士撕拉片紀念寫真體驗，以及18家話題美食齊聚出攤，7樓空中花園也將放映經典愛情電影

至5月每周末延伸青春暢談、閱讀啟蒙、自我追尋等不同主題，規畫閱讀、音樂、電影、舞蹈、主題策展、文創市集、咖啡餐酒等活動，周周都有主題活動。6月起將推出「24x24」燦爛相傳計畫，以信義24小時書店永不熄滅的閱讀燈火為引，呈現24小時書店的多元樣貌，直至12月底各類藝文活動接力不停歇，陪伴讀者珍藏與誠品信義店共度的倒數時光。

雖然誠品信義店將在年底落幕，但誠品24小時書店的燈光將不會熄滅。圖／誠品提供
雖然誠品信義店將在年底落幕，但誠品24小時書店的燈光將不會熄滅。圖／誠品提供
誠品信義店「春之綻放」生日慶特別邀請谷口写真企画室以富士已停產的傳統拍立得相紙為會員拍攝獨一無二紀念寫真。圖／誠品提供
誠品信義店「春之綻放」生日慶特別邀請谷口写真企画室以富士已停產的傳統拍立得相紙為會員拍攝獨一無二紀念寫真。圖／誠品提供
韓國暢銷名作《不便利的便利店》作家金浩然將在3月11日在誠品信義店舉辦訪台唯一簽書會。圖／誠品提供
韓國暢銷名作《不便利的便利店》作家金浩然將在3月11日在誠品信義店舉辦訪台唯一簽書會。圖／誠品提供

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