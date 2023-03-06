誠品信義18歲展開全年特企 藝文活動串連共度倒數時光

誠品信義店因與房東統一續約未果，今年迎接18歲到來的同時，也即將迎來年底熄燈的倒數。誠品以「綻放．燦爛相傳」為主題，將自3月10日起開展全年特企。3月10日至3月12日首先登場的「春之綻放」生日慶以近30場熱鬧藝文活動邀請大眾前來參與。

誠品信義18特企持續一整年，首先從3月10日至3月12日「春之綻放」連3天近30場活動揭開序幕。獨家登場的是韓國暢銷名作《不便利的便利店》作家金浩然將在3月11日舉辦訪台唯一簽書會，同慶作品突破20刷並推出櫻花書封紀念版。

信義店1樓戶外廣場將邀請靈魂沙發、守夜人等多組歌手樂團熱力開場，並首次舉辦戶外大型嘻哈KTV，創作歌手蔡佩軒也將在3樓琴藝空間以清新溫暖嗓音彈唱18年來的華語金曲，還有SwingTaiwan社交舞與搖擺舞學校爵士共舞、絕版富士撕拉片紀念寫真體驗，以及18家話題美食齊聚出攤，7樓空中花園也將放映經典愛情電影。

至5月每周末延伸青春暢談、閱讀啟蒙、自我追尋等不同主題，規畫閱讀、音樂、電影、舞蹈、主題策展、文創市集、咖啡餐酒等活動，周周都有主題活動。6月起將推出「24x24」燦爛相傳計畫，以信義24小時書店永不熄滅的閱讀燈火為引，呈現24小時書店的多元樣貌，直至12月底各類藝文活動接力不停歇，陪伴讀者珍藏與誠品信義店共度的倒數時光。