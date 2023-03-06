打造大型花藝、送千張電影票 中友和大魯閣新時代迎賓花心思

疫後百業復甦，台中市中友百貨公司特別邀請新銳花藝師宋家伶打造以蘭花為主題的大型花藝作品，一時之間讓位在B棟2樓的展間春意昂然。大魯閣新時代購物中心也看準疫情後女性脫下口罩的商機，推出「美妝盛典」活動，並備妥1千張電影票回饋消費者，歡迎消費者把握購物機會。

中友百貨說，26歲的宋家伶家裡經營蘭花園，從小就在花卉世界長大，每天看著父母親辛苦栽培蘭花，長大後在母親的引導下，成為花藝名師王相君的學生，專攻西洋花藝，並在就讀虎尾科大時參加各式花藝比賽，曾獲得第21屆台灣盃花藝大賽冠軍、第二屆台灣花店職業大賽亞軍，並在2021 VIRTUAL WOC(虛擬世界奧委會)擔任監評人員。

宋家伶打造的蘭花藝術造景，以天然樹葡萄枝幹搭配各式蘭花品種，色彩繽紛、是充滿春天氣息的打卡景點。她說，她剛剛結束台灣國際蘭展的布展工作，就馬上全心投入這一場蘭花的花藝大作，一定要讓逛百貨公司的人感受到不同的氛圍。

大魯閣新時代說，口罩禁令解除後，逐步回歸到展露容顏的正常生活，尤其建議女性消費者可以趁這一波折扣最強的美妝盛典趕快備齊美妝保養品，為打扮自己提早做準備，而內睡衣業種最高回饋率還達到28%。

大魯閣新時代說，8日至20日化妝品、內睡衣滿2000元送200元優惠，會員首7日還享有早鳥優惠，包括單筆滿3000元就加送威秀影城電影票1張、單筆每滿5000元還可再加送100元，最高可一次拿到2000元加碼回饋。

受女性愛用的「資生堂」專櫃特別推出獨家品牌日優惠，熱銷款國民乳霜組將下殺到43折，高絲、雅聞倍優等多家保養品牌也紛紛推出千元有找保養組。華歌爾、莎薇、思薇爾、曼黛瑪璉內衣也不惶多讓祭出滿額現折回饋，最高將可現省2200元。