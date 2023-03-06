蜜秘褲「玫瑰護愛行動」限量組 攜手勵馨基金會守護受暴青少女

迎接38國際婦女節，台灣月經褲品牌「YOUR SECRET蜜秘褲」除了承接女生每個月的不安、降低經期焦慮，今年更攜手安置全台受家暴青少女的勵馨基金會，自即日起至3月20日期間推出蜜秘褲「玫瑰護愛行動」限量組，原價1,740元，響應護愛行動每組1,640元，每售出1組品牌再提撥500元捐贈勵馨基金會，邀請大家一起接住脫離家暴的少女們，讓孩子們得以延續幸福。

台灣月經褲品牌「YOUR SECRET蜜秘褲」從品牌甫成立就專注於友善環境、友善職場，鼓勵女性自覺進而提升自信心。在去年母親節首次攜手勵馨基金會為單親媽媽們加油，今年則將關注對象放在青少女，並邀請捷運局文化大使「麻吉貓」成為玫瑰護愛行動夥伴，希望透過麻吉貓軟軟綿綿的形象陪伴撫慰少女們的心，並以小王子守護心中至愛玫瑰的故事為主軸設計活動專屬IP。

因為「蜜秘跑褲」與品牌結緣的陽光鐵人林昱綺也挺身支持活動，她表示：「每個女孩都是一朵玫瑰，但在成長茁壯的路上，不一定都是安穩順利的，有些花朵經歷了風吹雨打的嚴峻考驗，搖搖欲墜，需要我們伸出雙手守護她們。」蜜秘褲品牌主理人鈕安澤有感於並非每個女孩都能在幸福、有愛的環境下長大，「在3月8日電商重要的女神節檔期，更需要格外關注處於社會弱勢的女性，透過活動協助培力青少女，讓她們相信未來仍充滿各種可能。」

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