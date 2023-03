包包中的極致珠寶！寶格麗 x MARY KATRANTZOU限量之作

時尚界中有「印花女王」美名的希臘時尚設計師Mary Katrantzou,再次顛覆寶格麗的百變Serpenti包!由Mary Katrantzou操刀的Capsule精選系列共推出三款全新的頂級工藝之作,重塑搶眼蛇首釦環,硬挺包身結構則成為綠意盎然的花園、繁盛的鮮花與奇幻動物的創意畫布,其中3D錯視刺繡的絢麗美景,更是由巴黎著名的現代刺繡工坊Atelier Montex的大師級工匠製作而成,每款包定價約在60萬台幣起,可以說是包包中的頂級珠寶之作,將自2023年5月起,於全球精選門市推出。。

由超過1,400顆玻璃珠、300顆水晶圓珠及410根玻璃管經100小時手工裝飾製作的Serpenti Tree of Life白色手提肩背包,刻畫的生命之樹是寶格麗美學和靈感來源,採用異想天開、近乎超現實的構圖,猶如珍貴果實的寶格麗頂級珠寶從樹上灑落。藍色調的Serpenti Tropical Garden of Eden手提肩背包則猶如放大版的寶格麗Il Giardino Tropicale、Il Giardino Paradiso以及Il Giardino Notturno系列頂級珠寶腕表,表盤中既神秘又洋溢豐沛生命力的炫彩奇蹟花園,在從淺藍色漸變為蔚藍色的漸層天空下綻放,包身共結合1,800多種裝飾元素以手工精心縫製而成。