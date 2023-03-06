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包包中的極致珠寶！寶格麗 x MARY KATRANTZOU限量之作

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Tropical Garden of Eden藍色小羊皮手提肩背包，以漸層藍色天空襯托奇幻花園美景。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Tropical Garden of Eden藍色小羊皮手提肩背包，以漸層藍色天空襯托奇幻花園美景。圖／寶格麗提供

時尚界中有「印花女王」美名的希臘時尚設計師Mary Katrantzou，再次顛覆寶格麗的百變Serpenti包！由Mary Katrantzou操刀的Capsule精選系列共推出三款全新的頂級工藝之作，重塑搶眼蛇首釦環，硬挺包身結構則成為綠意盎然的花園、繁盛的鮮花與奇幻動物的創意畫布，其中3D錯視刺繡的絢麗美景，更是由巴黎著名的現代刺繡工坊Atelier Montex的大師級工匠製作而成，每款包定價約在60萬台幣起，可以說是包包中的頂級珠寶之作，將自2023年5月起，於全球精選門市推出。。

由超過1,400顆玻璃珠、300顆水晶圓珠及410根玻璃管經100小時手工裝飾製作的Serpenti Tree of Life白色手提肩背包，刻畫的生命之樹是寶格麗美學和靈感來源，採用異想天開、近乎超現實的構圖，猶如珍貴果實的寶格麗頂級珠寶從樹上灑落。藍色調的Serpenti Tropical Garden of Eden手提肩背包則猶如放大版的寶格麗Il Giardino Tropicale、Il Giardino Paradiso以及Il Giardino Notturno系列頂級珠寶腕表，表盤中既神秘又洋溢豐沛生命力的炫彩奇蹟花園，在從淺藍色漸變為蔚藍色的漸層天空下綻放，包身共結合1,800多種裝飾元素以手工精心縫製而成。

而以黑色包款為畫布的Serpenti Midnight Garden of Eden手提肩背包，則以對比色的黑夜，襯托五彩花朵中的華麗孔雀，讓人想起一系列Divas' Dream頂級珠寶表上的神話之鳥，包身綴滿約1,500顆玻璃圓珠和玻璃管、水晶石及亮片，由資深工匠手工完成縫製和鑲嵌，是珠寶靈感、皮件藝術和高級時裝工藝的完美結合。

採用Mary Katrantzou與寶格麗首度攜手重塑的搶眼蛇首釦環。圖／寶格麗提供
採用Mary Katrantzou與寶格麗首度攜手重塑的搶眼蛇首釦環。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Tropical Garden of Eden藍色小羊皮手提肩背包，約82萬3,000元。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Tropical Garden of Eden藍色小羊皮手提肩背包，約82萬3,000元。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Tree of Life白色小羊皮手提肩背包，包身點綴1,400 顆玻璃珠、300 顆水晶圓珠、410 根玻璃管及刺繡等裝飾。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Tree of Life白色小羊皮手提肩背包，包身點綴1,400 顆玻璃珠、300 顆水晶圓珠、410 根玻璃管及刺繡等裝飾。圖／寶格麗提供
寶格麗攜手時尚設計師MARY KATRANTZOU推出Serpenti聯名限量Capsule系列，由巴黎著名的現代刺繡工坊Atelier Montex手工縫製。圖／寶格麗提供
寶格麗攜手時尚設計師MARY KATRANTZOU推出Serpenti聯名限量Capsule系列，由巴黎著名的現代刺繡工坊Atelier Montex手工縫製。圖／寶格麗提供
以印花聞名的希臘時尚設計師Mary Katrantzou。圖／寶格麗提供
以印花聞名的希臘時尚設計師Mary Katrantzou。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Midnight Garden of Eden黑色小羊皮手提肩背包，由熟練的工匠經過60小時的投入製作。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Midnight Garden of Eden黑色小羊皮手提肩背包，由熟練的工匠經過60小時的投入製作。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Tree of Life白色小羊皮手提肩背包，約79萬元。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Tree of Life白色小羊皮手提肩背包，約79萬元。圖／寶格麗提供
寶格麗攜手時尚設計師MARY KATRANTZOU推出Serpenti聯名限量Capsule系列，由巴黎著名的現代刺繡工坊Atelier Montex手工縫製。圖／寶格麗提供
寶格麗攜手時尚設計師MARY KATRANTZOU推出Serpenti聯名限量Capsule系列，由巴黎著名的現代刺繡工坊Atelier Montex手工縫製。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Midnight Garden of Eden黑色小羊皮手提肩背包，約59萬3,000元。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Midnight Garden of Eden黑色小羊皮手提肩背包，約59萬3,000元。圖／寶格麗提供

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