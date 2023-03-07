Jodo！啵啵椅一鍵自動充氣 隨身沙發陪你上山下海
嘖嘖募資逾三百萬！打造雲朵般舒適坐感
21 世紀可以把沙發帶出家門了 — Jodo！啵啵椅突破市面充氣用具的設計思維，一鍵按下立刻自動充氣，免工具、免插線、免流汗，只需要 90 秒就能立刻成形，隨時隨地都能立即躺下耍費，你的「隨身個人專屬沙發」就此誕生！
啵啵椅獨家的圓弧結構設計，提供背部強而有力的支撐，打造雲朵般包覆坐感。不僅如此，最高承重 350 公斤的 Q 彈支撐力，能夠有效分散重量，不管正躺還是側躺，都能穩穩接住你，享受媲美家中沙發的完美坐感，解鎖 100 種耍廢姿勢。
啵啵選用抗撕裂高品質 TPU 纖維，1000D 軍規等級織料，加上三層防漏設計，不只防水、透氣、耐髒耐磨，能完美適應各種地形，更通過防水織料通過 IP68 等級認證，不論上山、下海、各種天氣狀況都不用擔心！
除此之外，啵啵椅收納方便，洩氣後，只需簡單折疊，就能輕鬆放進附贈的收納袋中，背袋式設計不管是手提、肩背都 OK，移動更加方便快速，隨時隨地都能展開旅行。Jodo！啵啵椅是一張能夠帶你走出戶外的沙發，自動充氣毫不費力，搭配貼心的內嵌式杯架設計、三面便攜把手，有了他，世界美景都能成為你家客廳，於有.設計 uDesign電商設計平台上線獨家開賣 74 折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。
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