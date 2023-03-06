中衛精品口罩熱銷再客製寶格麗手環 大手筆贈員工

口罩醫材大廠「CSD中衛」為歡慶75周年，將舉辦「白色派對春酒宴」，宴請員工、客戶與廠商，由於曾與國際珠寶精品寶格麗（BVLGARI）合作聯名口罩，此次也請寶格麗客製「中衛75週年紀念手環」將亮相，更推出「Simply White」春夏口罩4D款上市，搭配春夏新色耳帶「輕奢藍」與「熔岩橘」開賣。

疫情期間，中衛推出包括丹寧牛仔口罩、哈利波特限量版口罩都帶動搶購風潮，中衛營運長張德成說，中衛父、子、孫三代攜手突破重重挑戰，走過四分之三世紀，75周年極具意義，所以公司將於10日盛大舉辦「白色派對春酒宴」，席開42桌宴請員工、客戶與廠商。

由於中衛曾被「寶格麗」邀請合作開發首款精品級限量口罩，僅用來致贈寶格麗之友，引發收藏與討論，雙方三次合作開發聯名款口罩，今年中衛將舉辦75周年慶的春酒宴，也請寶麗格客製一百個「中衛75周年紀念手環」，在經典的BVLGARI.BVLGARI系列手環上，加入中衛巧思，圓形亮銀鑲嵌黑陶瓷的設計，再結合傳統醫材與時尚元素。

這款紀念手環將在春宴亮相，主要做為犒賞員工的贈品，至於誰能獲得，張德成說，要在白色派對當場揭曉給大家驚喜，也期許在員工攜手打拚中，中衛將來成為全球知名的時尚醫材集團。