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誠品信義熄燈後24小時書店無縫接軌 這2據點呼聲最高
誠品信義今年迎來18年，但也因為跟房東統一續約無果，18歲的誠品信義即將在年底熄燈，誠品也即將自3月10日起為誠品信義店以「綻放．燦爛相傳」為主軸展開全年特企，一直至告別的那天。據了解，誠品將循誠品敦南店熄燈後，24小時書店在誠品信義店無縫接軌的模式展開，誠品信義之後的下一間24小時書店也將以此模式接棒，至於是哪一間誠品中選，據悉目前內部仍在誠品松菸店、誠品南西店兩家呼聲最高的店抉擇中。
對下一間誠品24小時書店來說，地點的交通方便性肯定是重要考量。而誠品松菸店、誠品南西店兩者店型規模雖有差別，但各擅勝場。以誠品松菸店來說，除了誠品生活商場、誠品書店，還有電影院、表演廳、誠品畫廊以及誠品行旅，是誠品生活發展的業態中，業態規模最完整的一間店，加上緊鄰的台北大巨蛋入口打通後，今年已明顯為松菸帶來更多人潮，未來台北大巨蛋正式營運後，對整個松菸將是多方面的加分。
誠品南西店旁邊緊鄰捷運中山站，且是淡水信義線、松山新店線兩條捷運路線交會點，交通便利度與軌道帶來的人潮大加分。加上中山站除了新光三越一、三館與誠品等大型商場外，周邊巷弄美食、咖啡、生活風格店型群聚且多樣化，是年輕人喜歡出沒的地點，當馬路兩邊的捷運出口湧出的人潮往馬路對面移動，這景象又被周邊百貨形容有如小版的「澀谷十字路口」。
誠品今年將再展開逾10家店點，位於新店裕隆城1.9萬坪全新旗艦大店、台中七期7,500坪獨棟大店將在下半年陸續開業，社區店「誠品生活時光」也將持續展店，且店型將較原有店再擴增約三分之一，增加6至10倍書量規模。海外店包括香港（目前8家正式店、8家限定店）也將持續展店，走入社區、車站據點。而日本除了誠品日本橋店、繼去年底開幕的馬來西亞誠品吉隆坡外，誠品也希望持續展店發展規模經濟。
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