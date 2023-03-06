農委會與駐日代表處 日本超市推廣台灣鳳梨

農委會副主委陳駿季與駐日代表謝長廷前往東京 Kasumi 超市，參加日本 Farmind公司舉辦的台灣截切鳳梨行銷活動。

Farmind 公司今年預計採購1000公噸臺灣鳳梨，社長堀內達生說，去(111)年在連鎖超商推出台灣截切鳳梨商品，獲得日本消費者熱烈迴響，相信台灣鳳梨與其他水果在日本將取得很好的銷售成績。

陳駿季表示，我國鳳梨遭中國大陸暫停輸入後，110、111 年外銷日本每年約 1.8 萬噸，均較109年銷日2000公噸成長7倍以上，日本已經成為台灣鳳梨穩定外銷市場，也幫助國內產地價格由109年每公斤20元，增加到110年的22元，111年更提高到23元，確保農民收益。

農委會表示，Farmind公司是日本最具規模的蔬果流通集團之一，主要業務項目為蔬果進出口及加工包裝，在全日本擁有14個加工物流中心，年營業額超過1100億日圓，與國內多家水果包裝場、貿易業者合作，在日本各大通路販售台灣鳳梨。