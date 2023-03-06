手刀快搶！喝「午後の紅茶」送「卡娜赫拉」限量周邊

由聯合數位文創主辦、日本版權方與羚邦集團官方授權的「咒術迴戰展」，去年底於台北華山盛大開展，超豐富展出內容讓觀展後的粉絲好評不斷，大嘆逛兩個小時都逛不完，甚至有粉絲為了更仔細的觀賞每一幅原畫而多刷展覽。目前展覽倒數一個月，主辦方也呼籲粉絲可以趁平日前來觀展，享受悠閒舒適的逛展時光。

2023-03-06 15:06