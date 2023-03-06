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手刀快搶！喝「午後の紅茶」送「卡娜赫拉」限量周邊

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「卡娜赫拉」粉紅兔兔與P助陶瓷杯，可愛度爆表。圖／台灣麒麟提供。
「卡娜赫拉」粉紅兔兔與P助陶瓷杯，可愛度爆表。圖／台灣麒麟提供。

台灣麒麟特別於7-ELEVEN獨家推出「春FUN遊Chill」活動，自3月8日起至4月4日於全台7-ELEVEN門市購入「午後の紅茶」全系列商品任5瓶，即可獲贈日本超人氣插畫「卡娜赫拉的小動物」陶瓷杯／盤，數量有限，送完為止。此外，活動期間購買KIRIN一番搾及淡麗系列多入組，不僅可享85折優惠，更可輕鬆加價購入扶手露營椅或輕巧手提箱。

活動期間凡於7-ELEVEN購買KIRIN「午後の紅茶」奶茶、原味紅茶、檸檬紅茶、無糖紅茶、微糖奶茶任5瓶，即可免費獲得「卡娜赫拉的小動物」陶瓷杯／盤乙個，杯盤一共4款，數量有限，送完為止。

活動期間凡於7-ELEVEN購買KIRIN一番搾及淡麗GREEN LABEL啤酒500毫升四入組、或350毫升六入組，不但即享85折優惠，還能加價159元，輕鬆入手舒適的扶手露營椅與輕巧手提箱，讓春天露營出遊更Chill、更High。

「卡娜赫拉」粉紅兔兔陶瓷盤。圖／台灣麒麟提供。
「卡娜赫拉」粉紅兔兔陶瓷盤。圖／台灣麒麟提供。
「卡娜赫拉」P助陶瓷盤。圖／台灣麒麟提供。
「卡娜赫拉」P助陶瓷盤。圖／台灣麒麟提供。
KIRIN麒麟月推出「春FUN遊Chill」活動，春天來上一瓶沁涼暢快的KIRIN啤酒，讓露營出遊更Chill、更High。圖／台灣麒麟提供。
KIRIN麒麟月推出「春FUN遊Chill」活動，春天來上一瓶沁涼暢快的KIRIN啤酒，讓露營出遊更Chill、更High。圖／台灣麒麟提供。
活動期間凡於7-ELEVEN購買KIRIN「午後の紅茶」全系列商品任5瓶，即可獲贈日本超人氣插畫「卡娜赫拉的小動物」陶瓷杯／盤，數量有限，送完為止。圖／台灣麒麟提供。
活動期間凡於7-ELEVEN購買KIRIN「午後の紅茶」全系列商品任5瓶，即可獲贈日本超人氣插畫「卡娜赫拉的小動物」陶瓷杯／盤，數量有限，送完為止。圖／台灣麒麟提供。

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