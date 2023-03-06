全家抹茶技推20款濃郁系新品 抹茶熔岩蛋糕真的會爆漿

抹茶控最歡樂的季節又來了！全家Fami!ce春日抹茶霜淇淋已在社群掀起打卡炫風，第2波再推20款抹茶烘焙新品、零食、名店甜點，自3月7日起於線下實體店舖、會員APP「全+1商城」與FamiPort等線上線下通路陸續登場，嚴選日本靜岡、鹿兒島、森半與台灣等不同產地輕、中、濃風味抹茶入料，囊括私品茶、滿餡麵包、極鬆餅、麵包、甜點與餅乾等多元品類，讓抹茶控天天吃也吃不膩。

全家第2波「抹茶技」於實體店舖共推出9款烘焙新品與3款特色零食，包含抹茶奶蓋滿餡麵包、雙重抹茶鬆餅、濃抹茶小山丘、抹茶熔岩蛋糕、靜岡抹茶鬆餅皮及抹茶 QQ糬果等9款商品，嚴選日本靜岡、鹿兒島、森半與台灣等多元產地抹茶入料，特別推薦超人氣「抹茶生巧起司塔」、「抹茶千層蛋糕」與「抹茶方度乳酪蛋糕」，濃郁系風味一吃上癮。另有SOMA聯名抹茶茶歐蕾法國酥、宇治抹茶風味小熊餅乾，還有孔雀捲心餅推出的宇治金時風味3款零食新品，絕對要嚐鮮。

而抹茶控最愛的私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵」今年也全新升級，採用日本直輸100%靜岡抹茶原料，茶粉用量提升20%，口感超濃郁醇厚，喝一口彷彿置身日本茶屋。3月8日至4月4日期間使用全盈+PAY支付還可享55元會員優惠價。