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全家抹茶技推20款濃郁系新品 抹茶熔岩蛋糕真的會爆漿

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵」全新升級，茶粉用量提升20%，3月8日至4月4日期間使用全盈+PAY支付還可享55元會員優惠價。記者黃筱晴／攝影
私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵」全新升級，茶粉用量提升20%，3月8日至4月4日期間使用全盈+PAY支付還可享55元會員優惠價。記者黃筱晴／攝影

抹茶控最歡樂的季節又來了！全家Fami!ce春日抹茶霜淇淋已在社群掀起打卡炫風，第2波再推20款抹茶烘焙新品、零食、名店甜點，自3月7日起於線下實體店舖、會員APP「全+1商城」與FamiPort等線上線下通路陸續登場，嚴選日本靜岡、鹿兒島、森半與台灣等不同產地輕、中、濃風味抹茶入料，囊括私品茶、滿餡麵包、極鬆餅、麵包、甜點與餅乾等多元品類，讓抹茶控天天吃也吃不膩。

全家第2波「抹茶技」於實體店舖共推出9款烘焙新品與3款特色零食，包含抹茶奶蓋滿餡麵包、雙重抹茶鬆餅、濃抹茶小山丘、抹茶熔岩蛋糕、靜岡抹茶鬆餅皮及抹茶 QQ糬果等9款商品，嚴選日本靜岡、鹿兒島、森半與台灣等多元產地抹茶入料，特別推薦超人氣「抹茶生巧起司塔」、「抹茶千層蛋糕」與「抹茶方度乳酪蛋糕」，濃郁系風味一吃上癮。另有SOMA聯名抹茶茶歐蕾法國酥、宇治抹茶風味小熊餅乾，還有孔雀捲心餅推出的宇治金時風味3款零食新品，絕對要嚐鮮。

而抹茶控最愛的私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵」今年也全新升級，採用日本直輸100%靜岡抹茶原料，茶粉用量提升20%，口感超濃郁醇厚，喝一口彷彿置身日本茶屋。3月8日至4月4日期間使用全盈+PAY支付還可享55元會員優惠價。

另外，全家會員APP「全+1商城」同步開賣日本百年老店井村屋「抹茶麻糬摩納餅」、辻利茶舖限量聯名「抹茶芝麻燒麻糬湯圓」與GoJESS 高雀斯「抹茶拿鐵」等知名品牌抹茶商品，自3月8日至3月28日期間，全站累積消費滿1,388元送還可兌換138元全家購物金；此外，全家FamiPort更有多款隱藏版抹茶甜點，首推艾波索「日本愛知抹茶黑金磚」，更有世界甜點冠軍楊嘉明烘焙所的「抹茶岩山奶蓋蛋糕」、七見櫻堂「八重茶宴－抹茶黑巧克力蛋糕」、與星野「柴蜜抹茶布丁銅鑼燒」等明星商品，自3月22日起開放FamiPort預購，指定預購商品再使用全盈+PAY付款，再享全家會員點數3倍送。

「抹茶奶蓋滿餡麵包」以靜岡抹茶及台灣抹茶雙茶入料，鹹甜交錯的抹茶奶蓋內餡更加順口，售價39元。記者黃筱晴／攝影
「抹茶奶蓋滿餡麵包」以靜岡抹茶及台灣抹茶雙茶入料，鹹甜交錯的抹茶奶蓋內餡更加順口，售價39元。記者黃筱晴／攝影
全家自3月7日起於線下實體店舖、會員APP「全+1商城」與FamiPort等線上線下通路，推出第2波20款抹茶商品，打造全濃度的抹茶烘焙饗宴。圖／全家便利商店提供
全家自3月7日起於線下實體店舖、會員APP「全+1商城」與FamiPort等線上線下通路，推出第2波20款抹茶商品，打造全濃度的抹茶烘焙饗宴。圖／全家便利商店提供
「雙重抹茶鬆餅」內餡以抹茶奶霜搭配抹茶豆沙拌製而成，售價39元。另有靜岡抹茶鬆餅皮，單吃、買回家DIY超多變化。記者黃筱晴／攝影
「雙重抹茶鬆餅」內餡以抹茶奶霜搭配抹茶豆沙拌製而成，售價39元。另有靜岡抹茶鬆餅皮，單吃、買回家DIY超多變化。記者黃筱晴／攝影
「抹茶千層蛋糕」內餡以靜岡抹茶粉調製，搭配抹茶奶香蛋皮層層堆疊，由內而外滿滿綠意，售價52元。圖／全家便利商店提供
「抹茶千層蛋糕」內餡以靜岡抹茶粉調製，搭配抹茶奶香蛋皮層層堆疊，由內而外滿滿綠意，售價52元。圖／全家便利商店提供
全家FamiPort推超人氣隱藏版抹茶甜點，想吃名店甜點免排隊。圖／全家便利商店提供
全家FamiPort推超人氣隱藏版抹茶甜點，想吃名店甜點免排隊。圖／全家便利商店提供
超人氣「抹茶生巧起司塔」以抹茶生巧餡與抹茶起司餡的雙重內餡，呈現濃郁香醇的抹茶風味，售價45元。圖／全家便利商店提供
超人氣「抹茶生巧起司塔」以抹茶生巧餡與抹茶起司餡的雙重內餡，呈現濃郁香醇的抹茶風味，售價45元。圖／全家便利商店提供
「抹茶方度乳酪蛋糕」選用日本鹿兒島抹茶粉搭配北海道乳酪，擁有入口即化的綿密口感，售價48元。圖／全家便利商店提供
「抹茶方度乳酪蛋糕」選用日本鹿兒島抹茶粉搭配北海道乳酪，擁有入口即化的綿密口感，售價48元。圖／全家便利商店提供
Fami!ce春日抹茶霜淇淋搭配限量粉紅色餅皮，限店推出「萌布朗霜淇淋」造型搭配抹茶口味更有日式風情。記者黃筱晴／攝影
Fami!ce春日抹茶霜淇淋搭配限量粉紅色餅皮，限店推出「萌布朗霜淇淋」造型搭配抹茶口味更有日式風情。記者黃筱晴／攝影
濃抹茶小山丘，外型酷似翠綠小山丘，以鹿兒島抹茶及台灣抹茶入料，入口微苦尾韻香甜，售價39元。記者黃筱晴／攝影
濃抹茶小山丘，外型酷似翠綠小山丘，以鹿兒島抹茶及台灣抹茶入料，入口微苦尾韻香甜，售價39元。記者黃筱晴／攝影
真的會爆漿的「抹茶熔岩蛋糕」，以嚴選日本靜岡抹茶粉調製，再注入濃郁抹茶醬，微波加熱10秒爆餡口感超絕妙，售價45元。記者黃筱晴／攝影
真的會爆漿的「抹茶熔岩蛋糕」，以嚴選日本靜岡抹茶粉調製，再注入濃郁抹茶醬，微波加熱10秒爆餡口感超絕妙，售價45元。記者黃筱晴／攝影
SOMA聯名抹茶茶歐蕾法國酥、宇治抹茶風味小熊餅乾，讓你在春日午茶時光中一口接著一口。圖／全家便利商店提供
SOMA聯名抹茶茶歐蕾法國酥、宇治抹茶風味小熊餅乾，讓你在春日午茶時光中一口接著一口。圖／全家便利商店提供
艾波索「日本愛知抹茶黑金磚」、世界甜點冠軍楊嘉明烘焙所的「抹茶岩山奶蓋蛋糕」、七見櫻堂「八重茶宴－抹茶黑巧克力蛋糕」、與星野「柴蜜抹茶布丁銅鑼燒」，自3月22日起開放FamiPort預購。記者黃筱晴／攝影
艾波索「日本愛知抹茶黑金磚」、世界甜點冠軍楊嘉明烘焙所的「抹茶岩山奶蓋蛋糕」、七見櫻堂「八重茶宴－抹茶黑巧克力蛋糕」、與星野「柴蜜抹茶布丁銅鑼燒」，自3月22日起開放FamiPort預購。記者黃筱晴／攝影
抹茶QQ糬果，表面為抹茶菠蘿，搭配靜岡抹茶粉增添香氣，內餡以Q彈麻糬增添口感，售價39元，3月15日上市。記者黃筱晴／攝影
抹茶QQ糬果，表面為抹茶菠蘿，搭配靜岡抹茶粉增添香氣，內餡以Q彈麻糬增添口感，售價39元，3月15日上市。記者黃筱晴／攝影
私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵」，以日本直輸靜岡抹茶粉全新升級，茶香馥郁有感升級，3月8日至4月4日期間使用全盈+PAY支付即享55元會員優惠價。圖／全家便利商店提供
私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵」，以日本直輸靜岡抹茶粉全新升級，茶香馥郁有感升級，3月8日至4月4日期間使用全盈+PAY支付即享55元會員優惠價。圖／全家便利商店提供

日本 甜點

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