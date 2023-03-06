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23FW巴黎時裝周／眼見不一定能為憑！LOEWE大秀挑戰認知 LEONARD滑雪度假去
巴黎時裝周進行到中段，第5天由繽紛印花出名的品牌LEONARD揭開序幕。LEONARD本季以主題「雪道時光」（HORS PISTE）為主題，融合繁複印花圖案與滑雪度假的元素，包括滑雪的羽絨吊帶褲、雪地野餐的北歐民俗風圖騰、融入雪景的白色系的虎紋圖騰、在滑雪小屋內手持雞尾酒時穿著的變形蟲圖騰飄逸洋裝、讓人想起迪斯可氛圍的金屬光澤圖案... 。創意總監Georg Lux以各式專辦細節勾勒一位LEONARD女子歡愉的冬日生活氛圍，休閒運動服裝飾繽紛奪目的圖案，實穿且保有品牌的特色辨識度。
中午於登場的LOEWE則則在中世紀古典建築Château De Vincennes城堡旁登場，品牌大使韓團NMIXX和男團NCT隊長李泰容都現身看秀。純淨白色方形時裝秀場，承襲早前的秋冬男裝時裝秀提出了回歸初始化繁為簡的意念，場中擺放著義大利藝術家Lara Favaretto用近10噸彩色碎紙製成的21個五彩立方體，是藝術家歷來最大型的彩色碎紙雕塑裝置，透過不穩定、脆弱的材質，表達無可避免的最終崩塌。
藝術總監Jonathan Anderson本季內斂、著重於輪廓、材質質感以及視覺效果的服裝在彩色雕塑中遊走，服裝上渲染上模糊曖昧、似是而非的圖案；看似柔軟的皺褶卻是光滑皮革面；以為模特兒肩背著金屬鍊帶包；其實是刻意掛在在oversize襯衫肩線上的一條金屬鍊 — 反映著清晰與模糊的張力的秋冬服裝，以最純樸的形態，讓布料透過流暢、垂直、垂墜及曲線的形式表現，強調時裝本質並非眼前當下這一刻而是其背後含意，將眼前尚未清晰的事物仔細研究。配件部分聚焦大尺寸Puzzle肩背包、Paseo皮革編織籃，以及嶄新推出的Squeeze包，以光滑皮革搭配柔軟手把及甜甜圈飾鍊帶。
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