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23FW巴黎時裝周／眼見不一定能為憑！LOEWE大秀挑戰認知 LEONARD滑雪度假去

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
本季推出嶄新Squeeze包款，以高級光滑皮革製成，搭配柔軟手把及甜甜圈飾鍊帶。圖／LOEWE提供
本季推出嶄新Squeeze包款，以高級光滑皮革製成，搭配柔軟手把及甜甜圈飾鍊帶。圖／LOEWE提供

巴黎時裝周進行到中段，第5天由繽紛印花出名的品牌LEONARD揭開序幕。LEONARD本季以主題「雪道時光」（HORS PISTE）為主題，融合繁複印花圖案與滑雪度假的元素，包括滑雪的羽絨吊帶褲、雪地野餐的北歐民俗風圖騰、融入雪景的白色系的虎紋圖騰、在滑雪小屋內手持雞尾酒時穿著的變形蟲圖騰飄逸洋裝、讓人想起迪斯可氛圍的金屬光澤圖案... 。創意總監Georg Lux以各式專辦細節勾勒一位LEONARD女子歡愉的冬日生活氛圍，休閒運動服裝飾繽紛奪目的圖案，實穿且保有品牌的特色辨識度。

中午於登場的LOEWE則則在中世紀古典建築Château De Vincennes城堡旁登場，品牌大使韓團NMIXX和男團NCT隊長李泰容都現身看秀。純淨白色方形時裝秀場，承襲早前的秋冬男裝時裝秀提出了回歸初始化繁為簡的意念，場中擺放著義大利藝術家Lara Favaretto用近10噸彩色碎紙製成的21個五彩立方體，是藝術家歷來最大型的彩色碎紙雕塑裝置，透過不穩定、脆弱的材質，表達無可避免的最終崩塌。

藝術總監Jonathan Anderson本季內斂、著重於輪廓、材質質感以及視覺效果的服裝在彩色雕塑中遊走，服裝上渲染上模糊曖昧、似是而非的圖案；看似柔軟的皺褶卻是光滑皮革面；以為模特兒肩背著金屬鍊帶包；其實是刻意掛在在oversize襯衫肩線上的一條金屬鍊 — 反映著清晰與模糊的張力的秋冬服裝，以最純樸的形態，讓布料透過流暢、垂直、垂墜及曲線的形式表現，強調時裝本質並非眼前當下這一刻而是其背後含意，將眼前尚未清晰的事物仔細研究。配件部分聚焦大尺寸Puzzle肩背包、Paseo皮革編織籃，以及嶄新推出的Squeeze包，以光滑皮革搭配柔軟手把及甜甜圈飾鍊帶。

LOEWE 2023秋冬女裝著重於服裝輪 廓、材質質感以及材質在光線下的視覺效果。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023秋冬女裝著重於服裝輪 廓、材質質感以及材質在光線下的視覺效果。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使、韓團NMIXX全員出席LOEWE 2023秋冬女裝大秀。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使、韓團NMIXX全員出席LOEWE 2023秋冬女裝大秀。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023秋冬女裝大膽提倡內斂優雅。圖／LOEWE提供
LOEWE 2023秋冬女裝大膽提倡內斂優雅。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使、韓團NMIXX全員出席LOEWE 2023秋冬女裝大秀。圖／LOEWE提供
LOEWE品牌大使、韓團NMIXX全員出席LOEWE 2023秋冬女裝大秀。圖／LOEWE提供
LOEWE本季推出超大尺寸的Puzzle托特包。圖／LOEWE提供
LOEWE本季推出超大尺寸的Puzzle托特包。圖／LOEWE提供
毛呢材質的Paseo包。圖／LOEWE提供
毛呢材質的Paseo包。圖／LOEWE提供
LOEWE以一系列目不暇給的色彩渲染整個系列。圖／LOEWE提供
LOEWE以一系列目不暇給的色彩渲染整個系列。圖／LOEWE提供
LOEWE用模糊曖昧的手法，強調時裝本質並非眼前當下這一刻而是其背後含意。圖／LOEWE提供
LOEWE用模糊曖昧的手法，強調時裝本質並非眼前當下這一刻而是其背後含意。圖／LOEWE提供
男團NCT隊長李泰容出席LOEWE 2023秋冬女裝大秀。圖／LOEWE提供
男團NCT隊長李泰容出席LOEWE 2023秋冬女裝大秀。圖／LOEWE提供
綴上大蝴蝶結的高跟鞋。圖／LOEWE提供
綴上大蝴蝶結的高跟鞋。圖／LOEWE提供
乍看是自然垂墜的布料材質，近看其實是繃緊過的光滑皮革。圖／LOEWE提供
乍看是自然垂墜的布料材質，近看其實是繃緊過的光滑皮革。圖／LOEWE提供

品牌 藝術家 義大利

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