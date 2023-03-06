23FW巴黎時裝周／眼見不一定能為憑！LOEWE大秀挑戰認知 LEONARD滑雪度假去

巴黎時裝周進行到中段，第5天由繽紛印花出名的品牌LEONARD揭開序幕。LEONARD本季以主題「雪道時光」（HORS PISTE）為主題，融合繁複印花圖案與滑雪度假的元素，包括滑雪的羽絨吊帶褲、雪地野餐的北歐民俗風圖騰、融入雪景的白色系的虎紋圖騰、在滑雪小屋內手持雞尾酒時穿著的變形蟲圖騰飄逸洋裝、讓人想起迪斯可氛圍的金屬光澤圖案... 。創意總監Georg Lux以各式專辦細節勾勒一位LEONARD女子歡愉的冬日生活氛圍，休閒運動服裝飾繽紛奪目的圖案，實穿且保有品牌的特色辨識度。

中午於登場的LOEWE則則在中世紀古典建築Château De Vincennes城堡旁登場，品牌大使韓團NMIXX和男團NCT隊長李泰容都現身看秀。純淨白色方形時裝秀場，承襲早前的秋冬男裝時裝秀提出了回歸初始化繁為簡的意念，場中擺放著義大利藝術家Lara Favaretto用近10噸彩色碎紙製成的21個五彩立方體，是藝術家歷來最大型的彩色碎紙雕塑裝置，透過不穩定、脆弱的材質，表達無可避免的最終崩塌。