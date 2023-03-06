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到日本賣農產！ 農委會參訪團今出發參加東京食品展

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
去年銷日鳳梨狀況多，今年推產銷履歷鳳梨，要求外銷鳳梨逐粒貼。圖／本報資料照片
去年銷日鳳梨狀況多，今年推產銷履歷鳳梨，要求外銷鳳梨逐粒貼。圖／本報資料照片

東京食品展即將在3月7日展開，農委會由副主委陳駿季率團，今出發訪問日本，除參加東京國際食品展，也將出席日本重要貿易商與通路業者舉辦的台灣鳳梨、香蕉及水產品等行銷推廣活動，擴大我國農產食品銷日。

原本此行是由農委會主委陳吉仲率團，將在東京食品展上，推廣我國冷凍鳳梨釋迦與北海道鮮乳製成的冰淇淋；但上周以立法院審查預算為由，臨時改由副主委陳駿季率團出發；據了解，農委會此行也會嘗試探詢日本雞蛋進口的可能蛋源。

農委會表示，去年(111年)我國農產品外銷日本為台幣254億元，比前年(110年)增加17.5%，成為僅次於美國的台灣農產品第二大出口市場；陳駿季此行將與日本重要農產貿易商社與通路負責人討論擴大台灣農產品銷日事宜，同時也對於日本進口業者與消費者長期支持台灣農產食品表達感謝之意。

日本東京國際食品展與德國科隆食品展、法國巴黎食品展並稱全球三大專業食品展，今(112)年因為新冠肺炎疫情舒緩，各國積極組團參展，我國依照慣例由外貿協會籌組台灣館，國內包括農委會、縣市政府、公協會、農漁民團體及農產食品業者等共有151個單位參加，將向日本及各國的採購商介紹豐富多樣的臺灣優良農產食品。

農委會表示，今年農委會將鳳梨、冷凍鳳梨釋迦、石斑魚、鱸魚、蜆、豬肉加工製品、茶葉、冷凍地瓜、蜂蜜等產品列為重點行銷推廣品項。

除出席東京國際食品展外，陳駿季也將受邀參加Farmind、Wismettac Foods、Olympic等日本重要貿易商與通路業者舉辦的台灣農產品行銷推廣活動，將台灣農產品介紹給日本消費者。

鳳梨外銷除了銷售鮮果以外，會把部分鮮果鳳梨，製成截切、冷凍鳳梨，搶攻超商盒裝、茶飲等不同通路市場。圖／農糧署提供
鳳梨外銷除了銷售鮮果以外，會把部分鮮果鳳梨，製成截切、冷凍鳳梨，搶攻超商盒裝、茶飲等不同通路市場。圖／農糧署提供

日本 鳳梨釋迦 農委會

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