閉展倒數！「咒術迴戰展」好評不斷 趕緊把握機會朝聖

由聯合數位文創主辦、日本版權方與羚邦集團官方授權的「咒術迴戰展」，去年底於台北華山盛大開展，超豐富展出內容讓觀展後的粉絲好評不斷，大嘆逛兩個小時都逛不完，甚至有粉絲為了更仔細的觀賞每一幅原畫而多刷展覽。目前展覽倒數一個月，主辦方也呼籲粉絲可以趁平日前來觀展，享受悠閒舒適的逛展時光。

本次展覽內容以動畫第一季四大篇章為主，近四百件動畫原畫、設定資料、分鏡稿與動態腳本、幕後訪談影片，不僅可以一窺席捲全球的超人氣作品「咒術迴戰」動畫幕後製作過程，粉絲也可以從導演、幕後製作人員的訪談中，瞭解劇情與畫面安排、角色設計的緣由。

等身角色模型-五條悟。圖／聯合數位文創 提供

這次展覽也特別打造巨型投影設備，讓粉絲重溫動畫經典熱血的場面。此外，除了日本展出的內容外，這次官方更推出多項台灣限定場景還原區，不只好拍還好玩。而此次展覽最讓粉絲暴動的部分，絕對是虎杖悠仁、五條悟以及兩面宿儺三大人氣角色的等身模型，除了可以近距離合影之外，模型周邊同步設計了動態光影特效，生動的視覺設計讓模型栩栩如生，也更加烘托三位角色的強大氣場。

入場即贈特典學生證。圖／聯合數位文創 提供

比照日本展的形式，此次展覽購票入場也會贈送展覽限定的隨機角色學生證供粉絲蒐集，咒術粉絕對不能錯過！不管是尚未觀展、或是二刷、甚至多刷的咒術粉，趕緊把握展期最後一個月，來台北華山「咒術迴戰展」一起領域展開！

「咒術迴戰展」

時間：2022年12月30日~2023年4月5日

地點：台北華山1914文創園區（東2Ａ、東2B館）