口罩遮三醜？ 「口罩拉高顏值」有科學根據

一名實踐大學的大四學生分享，疫情期間在餐酒館打工，遇到客人向她要Line，說「妳眼睛很漂亮」。這是她生平第一次被搭訕，認為是口罩讓她顏值提升，隨口罩解封，她笑稱「可能也是最後一次了」。世新大學林姓同學則說，先前疫情嚴峻時，曾在綜藝節目上看到某位女來賓外型亮眼，後來循線去社群平台想追蹤，才發現口罩下的女來賓的容貌，根本不是他所想像的，自嘲「被口罩誤導審美觀」。

疫情期間流傳「口罩上身、顏值飆升」、「口罩遮三醜」的說法，這其實是有科學根據的。英國卡迪夫大學心理學院去年完成一份研究報告，發現無論是男性還是女性，戴上口罩後都被認為看起來更好看。相同的情況也發生在威尼斯嘉年華或歐洲面具舞會上，主持研究的臉部專家路易斯認為，口罩將人們的注意力轉移到眼睛上，而大腦會填補缺失的空白並誇大整體影響。

市面上的口罩形形色色，卡迪夫這份研究卻發現，醫療口罩被認為是最吸引人的。參與研究的民眾表示，戴布口罩的人比沒戴口罩的人更有吸引力，而醫療口罩卻又比布口罩更具吸引力。路易斯分析，這可能是疫情期間人們對配戴口罩的醫療人員產生信賴感，因此移情到醫療口罩上。

口罩也讓對自己外貌沒自信的人得到安全感。就讀北部某明星高中的曾同學表示，國中時期就常戴著口罩上學，但會受到同儕異樣的眼光；疫情戴口罩反而讓她感到解脫，不會被同學嘲笑外表，「因為大家都長得差不多」。她對卸下口罩反而感到壓力。

不過，口罩不可能戴一輩子。在百貨公司化妝品專櫃工作的劉小姐說，疫情三年，許多顧客既不擦口紅、也忽略了臉部的保養。近日不少顧客擔心臉部「脫罩死」前來求助，發現最大的問題出在唇部，在辦公室吹冷氣吹出了細紋。她說，許多顧客表示開罩前，得先「重啟保養程式」，「無罩新生活」還有得等。