Swatch與Omega聯名MoonSwatch登月表有新款？這一天揭曉！

還記得在2022年3月下旬，Swatch與Omega分別在全球的各主要媒體，投下鉅資購買大篇幅廣告，以「It's time to chang your Swatch／Omega」為標語，吸引眾人目光。不若數天，就公佈雙品牌合作，透過Omega著名的Speedmaster系列計時碼表為基礎，加上Swatch獨家生物陶瓷材質，推出一系列MoonSwatch登月表，讓消費者都譁然。

這一款改寫瑞士製表傳統的表款，全球開賣之際，不僅分店前有著漏夜排隊的人龍，部分地區還因為暴動而暫停銷售，入手這款聯名表，幾乎成全民運動。而到今天為止，MoonSwatch腕表仍有部分款式，依舊一表難求，並在拍賣網站以溢價方式銷售。SWATCH集團更在日前所公布2022年的財務報告中，做出明確的數字揭露，MoonSwatch登月表不到一年就賣出超過100萬只。而暌違一年後，Swatch再度有新計畫，曝光的短影片中，只透露了幾個重點，一是可能會推出與Omega合作的MoonSwatch新款，二，材質預計為Omega專利的「Moonshine Gold月光金」，。

Swatch最終是否推出Moonshine Gold的MoonSwatch登月表？還是會有其他金融產品？一切都待3月7日，台灣時間晚上7點30分揭曉。圖／摘自instagram

但讓人不明白的是，發布地點分別選在東京證交所大樓、米蘭商業廣場（義大利現代證交所成立處）、瑞士蘇黎世閱兵廣場，同時也是瑞銀集團和瑞士信貸集團的總部所在地，以及倫敦皇家交易所。因此，最終是否推出Moonshine Gold的MoonSwatch登月表？還是會有其他金融產品？一切都待3月7日，台灣時間晚上7點30分揭曉。