美式餐廳推抗通膨優惠餐 牛排73折起吃得到

通膨壓力山大，Texas Roadhouse德州鮮切牛排首次推出「財腹救星」超值活動，自3月7日起至5月8日止，推出三款新品主餐均一價499元； 8盎司火烤德州牛排、12盎司肋眼牛排，也有73折起優惠。此外，點購活動餐點還享有多重優惠，不但可用99元加購非酒精飲品，點購兩道主餐，還能參加抽獎，有機會抽中價值720元的8盎司火烤德州牛排。

「財腹救星」菜單中均一價499元的三款新菜，「煙燻慢烤牛」是將特選牛後胸腹以慢火低溫烘烤入味，淋上綜合野菇醬 ;「牧場辣味雞」由醃漬雞胸肉碳烤後，以獨特牧場辣醬與切達、傑克起司完美融合，再撒上清爽的南美莎莎醬 ; 「碳燒脆皮豬」皮脆肉嫩且帶有Q彈口感，卡滋卡滋讓人忍不住口水直流。

以上三款新菜特別與美國總部共同研發全新的烹調方式，以肉類為主食的餐點，加入清爽解膩的季節蔬菜，融合台灣本土飲食習慣，搭配米飯平衡味蕾，打造出豐富且多層次的美味饗宴，提供消費者不同以往的餐點體驗。

此外，8盎司火烤德州牛排及12盎司肋眼牛排，也分別以729元（81折優惠）及1,249元（73折優惠）同步推出，回饋喜愛手工鮮切牛排的老饕。

在新品推出期間，單筆點購任兩道「財腹救星」主餐，即可獲一次抽獎機會，中獎率100%。獎項包含冠軍四骨豬肋排（價值320元）兌換券、凱薩沙拉（價值450元）兌換券，最大獎是8盎司火烤德州牛排（價值720元）的兌換券，點越多、抽越多，抽獎次數無上限。