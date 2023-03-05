PS VR2開箱試玩！畫質升級超有感 暈車體質要注意這點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PlayStation VR2正式上市，安裝更簡易、裝置更輕巧，畫質與回饋感更細緻，讓遊玩體驗大大升級。記者黃筱晴／攝影
PlayStation VR2正式上市，安裝更簡易、裝置更輕巧，畫質與回饋感更細緻，讓遊玩體驗大大升級。記者黃筱晴／攝影

讓許多玩家超期待，售價比PS5還貴的PlayStation VR2終於正式上市！這次PS VR2的盒裝內容相當簡約，除了變得更輕巧的PS VR2頭戴裝置、圓滾滾很可愛的PS VR2 Sense控制器和可輕鬆拆下、裝上使用的立體聲耳機，還有一條USB-C連接線、說明書，就沒有其他的東西了。安裝上也相當簡單，與PS5主機搭配一插即用，一開始各種裝置設定、校正都可從頭戴裝置中接收到詳細說明，跟著做即可完成，相對是新手友善。

除了前後透過按壓即可調整頭帶、頭盔鬆緊的設計，PS VR2頭戴裝置上也添加了新的鏡頭調整轉盤，讓使用者可以更方便調整穿戴的鬆緊度，並配合不同使用者的雙眼眼距進行更細緻的微調，讓視野更清晰，舒適度也更加提升。而PS VR2頭戴裝置前方的4個鏡頭，就是讓遊玩更簡單方便的關鍵，不需要另外安裝攝影機就能達成內向外的定位追蹤功能，偵測並設定遊玩安全空間範圍的步驟也變得超級簡單。

實際試玩《地平線 山之呼喚》，自然壯闊的景色在PS VR2單眼2000 x 2040的HDR顯示規格，以及90Hz/120Hz更新率下，畫面非常地流暢且擬真，令人非常驚艷，而頭戴裝置與手把的震動回饋感，3D音效透過耳機傳遞四面八方而來的聲音，更讓人在遊玩時真的非常有身歷其境的沉浸感。操作時不只是控制器的感應與操作非常靈敏，眼動追蹤帶來的遊玩體驗也非常直覺、更像真實的視野，而PS VR2 Sense控制器的按鈕配置就像是把原本PS5 DualSense控制器左右拆半，相信原本PS5玩家也能立刻無痛上手。

實際遊玩《地平線 山之呼喚》大約1小時的時間，就像進入時光隧道，舒適度、透氣度讓人沒發現一下子就過了這麼久，大量的攀爬、拉弓等手部動作，以及互動的橋段，更讓人可以用全身真實感受VR遊戲的樂趣，平常沒在運動的人，玩起來甚至可能會覺得蠻消耗體力。另外也要提醒，如果你是平常就容易暈車、以前玩VR遊戲容易暈眩的人，一開始可能要花點時間適應操作時的暈眩感（或是先吃暈車藥），建議從節奏較慢或是可以自行控制移動速度的遊戲開始遊玩。

PlayStation VR2建議零售價18,880元，內容包含PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機。記者黃筱晴／攝影
PlayStation VR2建議零售價18,880元，內容包含PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機。記者黃筱晴／攝影
細節控最愛，PS VR2頭戴裝置的前後綁帶都加入微小的PlayStation符號，給玩家帶來更多驚喜。記者黃筱晴／攝影
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PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包，建議零售價20,480元，許多專為PS VR2設計的橋段讓遊玩充滿樂趣。圖／SIET提供
PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包，建議零售價20,480元，許多專為PS VR2設計的橋段讓遊玩充滿樂趣。圖／SIET提供
PS VR2 Sense控制器的按鈕配置就像是把原本PS5 DualSense控制器左右拆半，讓玩家們秒上手。記者黃筱晴／攝影
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PlayStation VR2

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