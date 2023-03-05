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韓星黃旼炫、宋妍霏都在穿的潮鞋 你也入手了嗎？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
韓星黃旼炫在日前就搶先穿上Moncler全新配色Trailgrip運動鞋（左）、中國女星宋妍霏以Lacoste的L003 NEO春夏系列鞋款自拍入鏡（右）。圖／摘自微博、instagram
韓星黃旼炫在日前就搶先穿上Moncler全新配色Trailgrip運動鞋（左）、中國女星宋妍霏以Lacoste的L003 NEO春夏系列鞋款自拍入鏡（右）。圖／摘自微博、instagram

潮鞋文化席捲全球，讓各個品牌都要來分食市場大餅，義大利奢華機能服飾品牌Moncler上市全新配色Trailgrip運動鞋，韓星黃旼炫在日前就搶先穿上，讓造型更加帥氣。而中國女星宋妍霏則以法國運動時裝品牌Lacoste的L003 NEO春夏系列鞋款自拍入鏡，展現甜美俏皮風格。

Moncler在2022年看好潮鞋市場，於是加入機能性與越野鞋元素，打造出首款山系Trailgrip運動鞋，富科技感外觀，又有切中潮流趨勢，因此一上市就成為熱門鞋款，備受不少男星喜愛。而今年品牌維持醒目的胎紋設計搭配弧形橡膠鞋頭，讓Trailgrip在既有實用性基礎之上，推出全新配色，並採用更輕材質來製成。與冬季同款相比，新款減重23%，鞋底採用超耐磨的Vibram Megagrip複合材料，中底用EVA跑鞋材料，兼顧緩震性能與輕盈腳感、鞋墊則專門與Ortholite品牌開展技術合作，確保舒適透氣的穿著體驗。Trailgrip鞋這季提供了包括女款螢光粉和男款紫色之外，Trailgrip GTX系列還搭載防水透氣的Gore-Tex素材，並以經典黑、純白兩色強呈現，彰顯品牌核心元素。

Moncler維持醒目的胎紋設計搭配弧形橡膠鞋頭，讓Trailgrip在既有實用性基礎之上，推出全新配色，並採用更輕材質來製成。圖／Moncler提供
Moncler維持醒目的胎紋設計搭配弧形橡膠鞋頭，讓Trailgrip在既有實用性基礎之上，推出全新配色，並採用更輕材質來製成。圖／Moncler提供

女孩們則不可錯過，Lacoste的L003 NEO春夏系列鞋款，雖是以網球鞋為靈感，但完全跳脫優雅的格調，還以搶眼的螢光黃、粉色呈現。這系列鞋面以橡膠和網眼材質製成，並藉由撞色鞋面與鞋釦、醒目的穿孔和側面Logo來呈現出複雜的視覺特色。中國女星宋妍霏日前就搶先穿上限定的粉色款入鏡自拍，俏皮又甜美的穿搭，讓粉絲也留言回應「這粉色真讓人心動」。

Lacoste的L003 NEO春夏系列鞋款，雖是以網球鞋為靈感，但完全跳脫優雅的格調，還以搶眼的螢光黃、粉色呈現。圖／Lacoste提供
Lacoste的L003 NEO春夏系列鞋款，雖是以網球鞋為靈感，但完全跳脫優雅的格調，還以搶眼的螢光黃、粉色呈現。圖／Lacoste提供

Lacoste L003 NEO春夏系列鞋款，4,780元。圖／Lacoste提供
Lacoste L003 NEO春夏系列鞋款，4,780元。圖／Lacoste提供

Lacoste L003 NEO春夏系列鞋款，4,780元。圖／Lacoste提供
Lacoste L003 NEO春夏系列鞋款，4,780元。圖／Lacoste提供

Moncler Trailgrip運動鞋，約22,600元。圖／Moncler提供
Moncler Trailgrip運動鞋，約22,600元。圖／Moncler提供

Moncler Trailgrip運動鞋，約22,600元。圖／Moncler提供
Moncler Trailgrip運動鞋，約22,600元。圖／Moncler提供

品牌 運動 自拍

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