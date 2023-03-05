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紀梵希當代法式優雅 Isabel Marant千禧超模驚喜登台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
ISABEL MARANT於巴黎時裝周發表2023秋冬女裝系列。圖／惇聚國際提供
ISABEL MARANT於巴黎時裝周發表2023秋冬女裝系列。圖／惇聚國際提供

對於經典的反思永遠能擦撞出創新的火花。同日於巴黎時裝周登場的紀梵希（GIVENCHY）和Isabel Marant，均為法式時尚的精神提出獨特的見解。出身美國加州的紀梵希設計總監Matthew M. Williams在入主品牌兩年後，重新審視品牌創辦人的經典作品，呈現出全新更當代、優雅的女性衣櫥；品牌好友容祖兒、張天愛、好萊塢巨星Jared Leto等都出席看秀。Isabel Marant延續品牌率性、 法式浪漫、幹練的非傳統態度，以慾望和混沌無序的理念為基礎，將渴望投射在針織衫、廓形大衣、超長皮革過膝靴等作品上；知名超模Natasha Poly、劉雯、Sasha Pivovarova和Irina Shayk均現身走秀。

以自信、舒適和賦權表達的主張，是紀梵希新時代的優雅。 借鑒過去的廓形、構造和造型，透過放大的體積、強烈的肩部剪裁、柔軟無束縛的腰線重新詮釋；實穿的經典黑色外套以緞面、針織、羊絨或馬海毛製成，背面裝飾倒褶、或在腰部裝飾鈕扣，有的則是以摩登的剪裁變化成迷你洋裝的現代風格。美式風格的運動服和工作服則經材質和結構重新提煉出法式優雅，甚至出現全汗衫或全牛仔材質的晚裝；他更從品牌的資料檔案中找出紀梵希原創的花卉圖並重新詮釋。春夏首度推出的優雅Voyou單肩包結合機車細節與奢華材質，並推出全新小尺寸的Party Voyou晚宴款，以緞面尼龍和天鵝絨搭配金屬鍊帶提把。 不同楦頭的極細高跟鞋和鯊魚牛仔靴，本季亦在細節中持續進化。

Isabel Marant的2023秋冬系列，色調首先以自然和極簡的大地色調開場，漸進探索充滿復古活力的黃色和桃紅色系、中間穿插著法式女人的性感黑色調。金屬拉鍊為皮革系列創造亮點：有的固定在夾克口袋之外，有的融入服裝細節、凸顯領口造型並巧妙應用在過膝靴、開叉洋裝輪廓上。雪紡絲綢洋裝則以荷葉邊的圖形剪裁，柔軟而柔美的面料完美地展現身形曲線，與其他厚重針織、染色牛仔布和溫暖的羊毛皮形成鮮明對比，體現品牌不斷重塑自我的能力。

源自紀梵希檔案的圖案出現在褶皺裙擺、鎖子甲洋裝和由纏繞在身體上的帶子製成的禮服中。圖／紀梵希提供
源自紀梵希檔案的圖案出現在褶皺裙擺、鎖子甲洋裝和由纏繞在身體上的帶子製成的禮服中。圖／紀梵希提供
紀梵希2023秋冬女裝中，傳統運動衫和牛仔單品的休閒肢體語言被轉化為高雅的詮釋。圖／紀梵希提供
紀梵希2023秋冬女裝中，傳統運動衫和牛仔單品的休閒肢體語言被轉化為高雅的詮釋。圖／紀梵希提供
紀梵希2023秋冬系列，巴黎時尚與美國酷炫之間的對話在運動服和工作服的正式化中展開。圖／紀梵希提供
紀梵希2023秋冬系列，巴黎時尚與美國酷炫之間的對話在運動服和工作服的正式化中展開。圖／紀梵希提供
紀梵希2023秋冬女裝西裝外套僅採用透明襯托，體現了迷你洋裝的現代風格。圖／紀梵希提供
紀梵希2023秋冬女裝西裝外套僅採用透明襯托，體現了迷你洋裝的現代風格。圖／紀梵希提供
紀梵希2023秋冬系列，以檔案創作為靈感的每件晚禮服都反映了一種新心態的著裝文化所特有的自我表達。圖／紀梵希提供
紀梵希2023秋冬系列，以檔案創作為靈感的每件晚禮服都反映了一種新心態的著裝文化所特有的自我表達。圖／紀梵希提供
俄羅斯超模Sasha Pivovarova為Isabel Marant 2023秋冬系列現身走秀。圖／惇聚國際提供
俄羅斯超模Sasha Pivovarova為Isabel Marant 2023秋冬系列現身走秀。圖／惇聚國際提供
香港女星容祖兒出席巴黎時裝周紀梵希2023秋冬女裝發表。圖／紀梵希提供
香港女星容祖兒出席巴黎時裝周紀梵希2023秋冬女裝發表。圖／紀梵希提供
紀梵希2023秋冬女裝以放大的體積為定義，剪裁強壯的肩膀，柔軟的腰部沒有束縛。圖／紀梵希提供
紀梵希2023秋冬女裝以放大的體積為定義，剪裁強壯的肩膀，柔軟的腰部沒有束縛。圖／紀梵希提供
女星張天愛出席巴黎時裝周紀梵希2023秋冬女裝發表。圖／紀梵希提供
女星張天愛出席巴黎時裝周紀梵希2023秋冬女裝發表。圖／紀梵希提供
Isabel Marant的2023秋冬系列首先以自然和極簡的大地色調開場。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant的2023秋冬系列首先以自然和極簡的大地色調開場。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant的2023秋冬系列漸進探索充滿復古活力的黃色和桃紅色系。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant的2023秋冬系列漸進探索充滿復古活力的黃色和桃紅色系。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant 2023秋冬系列洋裝柔軟而柔美的剪裁完美地展現身形曲線。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant 2023秋冬系列洋裝柔軟而柔美的剪裁完美地展現身形曲線。圖／惇聚國際提供
俄羅斯超模Natasha Poly為Isabel Marant 2023秋冬系列現身走秀。圖／惇聚國際提供
俄羅斯超模Natasha Poly為Isabel Marant 2023秋冬系列現身走秀。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant 2023秋冬系列的超長皮革過膝靴。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant 2023秋冬系列的超長皮革過膝靴。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant 2023秋冬系列以慾望和混沌無序的理念為基礎。圖／惇聚國際提供
Isabel Marant 2023秋冬系列以慾望和混沌無序的理念為基礎。圖／惇聚國際提供
好萊塢男星JARED LETO出席巴黎時裝周紀梵希2023秋冬女裝發表。圖／紀梵希提供
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