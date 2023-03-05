紀梵希當代法式優雅 Isabel Marant千禧超模驚喜登台

對於經典的反思永遠能擦撞出創新的火花。同日於巴黎時裝周登場的紀梵希（GIVENCHY）和Isabel Marant，均為法式時尚的精神提出獨特的見解。出身美國加州的紀梵希設計總監Matthew M. Williams在入主品牌兩年後，重新審視品牌創辦人的經典作品，呈現出全新更當代、優雅的女性衣櫥；品牌好友容祖兒、張天愛、好萊塢巨星Jared Leto等都出席看秀。Isabel Marant延續品牌率性、 法式浪漫、幹練的非傳統態度，以慾望和混沌無序的理念為基礎，將渴望投射在針織衫、廓形大衣、超長皮革過膝靴等作品上；知名超模Natasha Poly、劉雯、Sasha Pivovarova和Irina Shayk均現身走秀。

以自信、舒適和賦權表達的主張，是紀梵希新時代的優雅。 借鑒過去的廓形、構造和造型，透過放大的體積、強烈的肩部剪裁、柔軟無束縛的腰線重新詮釋；實穿的經典黑色外套以緞面、針織、羊絨或馬海毛製成，背面裝飾倒褶、或在腰部裝飾鈕扣，有的則是以摩登的剪裁變化成迷你洋裝的現代風格。美式風格的運動服和工作服則經材質和結構重新提煉出法式優雅，甚至出現全汗衫或全牛仔材質的晚裝；他更從品牌的資料檔案中找出紀梵希原創的花卉圖並重新詮釋。春夏首度推出的優雅Voyou單肩包結合機車細節與奢華材質，並推出全新小尺寸的Party Voyou晚宴款，以緞面尼龍和天鵝絨搭配金屬鍊帶提把。 不同楦頭的極細高跟鞋和鯊魚牛仔靴，本季亦在細節中持續進化。