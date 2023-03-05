john varvatos首店進駐微風廣場 陳柏霖站台秀搖滾巨星穿搭

源自紐約的高級男裝品牌john varvatos台灣首店，終於開幕，座落微風廣場一樓，復刻旗艦店的黑色水晶吊燈、天鵝絨布幔和木質地板等特色，打造出華麗搖滾格調。而身為品牌粉絲的男星陳柏霖也聞風前去站台，演繹兩套截然不同穿搭，都頗有流行巨星的風範。

先前在出席媒體活動時，陳柏霖就曾經穿過john varvatos的男裝現身，當時就讓他留下深刻印象，並成為品牌粉絲；因此，台灣首店開幕，他受邀前去站台，還表示「之後不用出國就能買到，很開心」。john varvatos成立於1999年，還曾三次被美國時尚設計師協會評為年度最佳男裝設計師，擁有許多的支持者。其招牌特色源自設計師John Varvatos鍾愛搖滾樂，於是把骷髏頭、和平手勢等圖案運用在系列服裝設計，並加入華麗質感面料，展現猶如搖滾巨星的造型，深受許多明星的喜愛，像是「星爵」克里斯普瑞特 (Chris Pratt)、「雷神」克里斯漢斯沃等人都曾以john varvatos的服裝，現身鎂光燈前。

john varvatos陸續在不同城市展店，而台北更是繼首爾之後，亞太區唯二擁有品牌專賣店的國家。圖／john varvatos提供

於是看好john varvatos男裝潛力，英倫時裝品牌AllSaints在2021年買下，並開始規劃全新定位。經過兩年調整，john varvatos陸續在不同城市展店，而台北更是繼首爾之後，亞太區唯二擁有品牌專賣店的國家。而台灣全新門市，延用紐約精品店的設計美學，包括黑色磚牆搭配木質地板，水晶吊燈與紅色天鵝絨布幔，創造華麗又有層次感的視覺效果。同時，陳列john varvatos的經典單品，如透過細膩質感處理的皮衣、正裝和塗鴉標語T恤等，展現高品質與男人味設計的特徵。

男星陳柏霖詮釋john varvatos合身剪裁男裝，出席品牌專賣店開幕。圖／john varvatos提供

男星陳柏霖演繹john varvatos三件式華麗西裝，出席品牌專賣店開幕。圖／john varvatos提供

john varvatos台灣首店，座落微風廣場一樓，復刻旗艦店的黑色水晶吊燈、天鵝絨布幔和木質地板等特色。圖／john varvatos提供

john varvatos MÖTLEY CRÜE SHOUT T恤，6,700元。圖／john varvatos提供

john varvatos VINTAGE鉚釘高筒休閒鞋，12,800元。圖／john varvatos提供

john varvatos J701 DANNY WASH牛仔褲，9,700元。圖／john varvatos提供