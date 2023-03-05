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john varvatos首店進駐微風廣場 陳柏霖站台秀搖滾巨星穿搭

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
身為john varvatos粉絲的男星陳柏霖前去專賣店開幕站台，演繹兩套截然不同穿搭，都頗有流行巨星的風範。圖／john varvatos提供
身為john varvatos粉絲的男星陳柏霖前去專賣店開幕站台，演繹兩套截然不同穿搭，都頗有流行巨星的風範。圖／john varvatos提供

源自紐約的高級男裝品牌john varvatos台灣首店，終於開幕，座落微風廣場一樓，復刻旗艦店的黑色水晶吊燈、天鵝絨布幔和木質地板等特色，打造出華麗搖滾格調。而身為品牌粉絲的男星陳柏霖也聞風前去站台，演繹兩套截然不同穿搭，都頗有流行巨星的風範。

先前在出席媒體活動時，陳柏霖就曾經穿過john varvatos的男裝現身，當時就讓他留下深刻印象，並成為品牌粉絲；因此，台灣首店開幕，他受邀前去站台，還表示「之後不用出國就能買到，很開心」。john varvatos成立於1999年，還曾三次被美國時尚設計師協會評為年度最佳男裝設計師，擁有許多的支持者。其招牌特色源自設計師John Varvatos鍾愛搖滾樂，於是把骷髏頭、和平手勢等圖案運用在系列服裝設計，並加入華麗質感面料，展現猶如搖滾巨星的造型，深受許多明星的喜愛，像是「星爵」克里斯普瑞特 (Chris Pratt)、「雷神」克里斯漢斯沃等人都曾以john varvatos的服裝，現身鎂光燈前。

john varvatos陸續在不同城市展店，而台北更是繼首爾之後，亞太區唯二擁有品牌專賣店的國家。圖／john varvatos提供
john varvatos陸續在不同城市展店，而台北更是繼首爾之後，亞太區唯二擁有品牌專賣店的國家。圖／john varvatos提供

於是看好john varvatos男裝潛力，英倫時裝品牌AllSaints在2021年買下，並開始規劃全新定位。經過兩年調整，john varvatos陸續在不同城市展店，而台北更是繼首爾之後，亞太區唯二擁有品牌專賣店的國家。而台灣全新門市，延用紐約精品店的設計美學，包括黑色磚牆搭配木質地板，水晶吊燈與紅色天鵝絨布幔，創造華麗又有層次感的視覺效果。同時，陳列john varvatos的經典單品，如透過細膩質感處理的皮衣、正裝和塗鴉標語T恤等，展現高品質與男人味設計的特徵。

男星陳柏霖詮釋john varvatos合身剪裁男裝，出席品牌專賣店開幕。圖／john varvatos提供
男星陳柏霖詮釋john varvatos合身剪裁男裝，出席品牌專賣店開幕。圖／john varvatos提供

男星陳柏霖演繹john varvatos三件式華麗西裝，出席品牌專賣店開幕。圖／john varvatos提供
男星陳柏霖演繹john varvatos三件式華麗西裝，出席品牌專賣店開幕。圖／john varvatos提供

john varvatos台灣首店，座落微風廣場一樓，復刻旗艦店的黑色水晶吊燈、天鵝絨布幔和木質地板等特色。圖／john varvatos提供
john varvatos台灣首店，座落微風廣場一樓，復刻旗艦店的黑色水晶吊燈、天鵝絨布幔和木質地板等特色。圖／john varvatos提供

john varvatos MÖTLEY CRÜE SHOUT T恤，6,700元。圖／john varvatos提供
john varvatos MÖTLEY CRÜE SHOUT T恤，6,700元。圖／john varvatos提供

john varvatos VINTAGE鉚釘高筒休閒鞋，12,800元。圖／john varvatos提供
john varvatos VINTAGE鉚釘高筒休閒鞋，12,800元。圖／john varvatos提供

john varvatos J701 DANNY WASH牛仔褲，9,700元。圖／john varvatos提供
john varvatos J701 DANNY WASH牛仔褲，9,700元。圖／john varvatos提供

john varvatos CHELSEA皮衣外套，11萬5,400元。圖／john varvatos提供
john varvatos CHELSEA皮衣外套，11萬5,400元。圖／john varvatos提供

品牌 天鵝 陳柏霖 紐約 雷神索爾 克里斯漢斯沃

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