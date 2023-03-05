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23FW巴黎時裝周／Off-White成立10周年 超模「黑珍珠」壓軸走秀揭新貌

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Off-White巴黎大秀除了有「小丑」Jared Leto（右）來捧場看秀之外，超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（左）來走秀，並壓軸登場，讓人感受到品牌全新風貌。圖／Off-White提供
Off-White巴黎大秀除了有「小丑」Jared Leto（右）來捧場看秀之外，超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（左）來走秀，並壓軸登場，讓人感受到品牌全新風貌。圖／Off-White提供

高端潮牌Off-White在現任藝術總監Ibrahim Kamara帶領下，呈現了2023秋冬系列，這同時也是他執掌品牌設計的第二季作品。主題為「LUNAR DELIVERY」除了有「小丑」Jared Leto來捧場看秀之外，超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒來走秀，並壓軸登場，讓人感受到品牌全新風貌。

自去年的第一季設計之後，可以很明顯的感受到，在Ibrahim Kamara領軍下，Off-White已經逐漸脫離了原有「概念」式的風格，而看過了2023秋冬大秀的人更會感受到這點。設計師Ibrahim Kamara表示，他的靈感來自於西非的成長歷程，像是受雨鏽蝕的瓦楞屋頂色彩、部落文明的等，同時又加入現代科技的便利影響，所以有了很超現實的主題「LUNAR DELIVERY（月球快遞）」。因此，大秀現場中央有一個巨型金屬球體，座落在像是月球表面般的土壤中，當模特兒走在其中時，映射出設計師要賦予品牌的新觀點。

Off-White大秀現場中央有一個巨型金屬球體，座落在像是月球表面般的土壤中，當模特兒走在其中時，映射出設計師要賦予品牌的新觀點。圖／Off-White提供
Off-White大秀現場中央有一個巨型金屬球體，座落在像是月球表面般的土壤中，當模特兒走在其中時，映射出設計師要賦予品牌的新觀點。圖／Off-White提供

Ibrahim Kamara表示「我們只會有一個Virgil。他過去總是在不斷創新與設想未來，現在留給我們一個可以重新塑造、成長及禁得起時間考驗的品牌」。而且隨著人們仰賴外送服務的現今，成為大都會環境中不可或缺的重要角色，這樣的靈感似乎與Off- White傳統有些不同，但同時卻具有熟悉感，便是這一季要呈現的。因此，Ibrahim Kamara鍾愛的藍色，在這系列中仍能看見，並融入了鐵鏽棕紅色，女裝更有多款形式，取自羅馬戰士裝的輪廓，但結合了部落服裝特色，整體而言是一場「非洲未來主義」為中心的大秀。

「小丑」男星Jared Leto來捧場Off-White秋冬大秀。圖／Off-White提供
「小丑」男星Jared Leto來捧場Off-White秋冬大秀。圖／Off-White提供

因為像是綁染的技巧、男裝的一片裙單品，以及女裝中垂墜連身裝點綴了緄邊飾條，都是Ibrahim Kamara對於出身的追尋，以及對外星文明的浪漫想像。所以，換而言之，Off-White現今的模樣，已不是Virgil Abloh在世時的風格，將其視作一個全新的設計師品牌，更為適切。畢竟對比過去，Ibrahim Kamara讓這個品牌，偏向了時髦又實穿的路線。

鐵鏽色的運用，大量出現在Off-White秋冬系列中。圖／Off-White提供
鐵鏽色的運用，大量出現在Off-White秋冬系列中。圖／Off-White提供

寶寶藍配色的絨毛大衣卻有鉚釘裝飾，搭配同色西服套裝，展現衝突美學。圖／Off-White提供
寶寶藍配色的絨毛大衣卻有鉚釘裝飾，搭配同色西服套裝，展現衝突美學。圖／Off-White提供

結合綁染技巧以及貼身的剪裁輪廓，凸顯女性婀娜身形是Off-White過去少見的設計。圖／Off-White提供
結合綁染技巧以及貼身的剪裁輪廓，凸顯女性婀娜身形是Off-White過去少見的設計。圖／Off-White提供

有著復古感的未來主義風格，加上金屬釦飾，就是Off-White這季的重點元素。圖／Off-White提供
有著復古感的未來主義風格，加上金屬釦飾，就是Off-White這季的重點元素。圖／Off-White提供

垂墜連身裝點綴了緄邊飾條，帶有部落服裝特色。圖／Off-White提供
垂墜連身裝點綴了緄邊飾條，帶有部落服裝特色。圖／Off-White提供

超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒替Off-White秋冬系列走秀，並壓軸登場。圖／Off-White提供
超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒替Off-White秋冬系列走秀，並壓軸登場。圖／Off-White提供

民俗服裝形式融入，加上部落文明特色，就是Ibrahim Kamara對於出身的追尋，以及對外星文明的浪漫想像。圖／Off-White提供
民俗服裝形式融入，加上部落文明特色，就是Ibrahim Kamara對於出身的追尋，以及對外星文明的浪漫想像。圖／Off-White提供

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