繽紛馬卡龍配色、機能性再提升 UNIQLO高CP值春夏新裝上市

3月到來，UNIQLO也趁勢推出春夏新裝，所呈現的款式，依舊是收集了消費者反饋後，在既有的經典款裡再優化。因此，在這季可看到各種過去品牌鮮少會有的繽紛配色，如薰衣草紫、檸檬黃等如馬卡龍般的色彩；機能再提升，還備有可丟入洗衣機清洗的西裝外套，簡直是上班族的一大福音。

說UNIQLO可能是最懂消費者需求的連鎖平價服飾品牌一點也不為過，這季新品就反應了這一點！最明顯的差異就在於繽紛色彩的運用，出現在T恤、襯衫和牛仔褲上，使年輕族群也能容易搭配原有的造型，創造換季新風格。其次，擁有許多回頭客支持的女裝動感西裝外套，新款還加入了抗UV機能，並利用超抗皺材質製成，因此可用洗衣機來清潔，根本是上班族外出跑業務的首選。值得關注的還有，今年也是執導「凡爾賽拜金女」、「愛情不用翻譯」等電影的導演Sofia Coppola出道25周年，於是UNIQLO旗下的UT系列，推出一系列以電影為主題的印花T恤，以及托特包，讓影迷得以穿上身及收藏。

UNIQLO在TAIPEI全球旗艦店、桃園春日路店，推出了簡易修補服務。圖／UNIQLO提供

「永續」仍是UNIQLO發展重點，於是在TAIPEI全球旗艦店、桃園春日路店，推出了簡易修補服務，還提供了以二手衣物製成的寵物背包，讓消費者也能跟毛小孩，一同擁抱「綠生活」。另外，由UNIQLO母公司迅銷集團開發的穿搭指南應用程式「StyleHint」將於3月8日上架，將會集結全球16個國家、地區的潮人穿搭，同時提供旗下各品牌新品訊息，讓使用者既能參考不同的造型可能，也能獲得最新款的資訊。

Gap則是呈現花系列服飾，以黃、藍、粉等鮮豔色彩為基底，並將花朵元素巧妙融入Gap招牌Logo中。圖／Gap提供

而Gap則是呈現花系列服飾，以黃、藍、粉等鮮豔色彩為基底，並將花朵元素巧妙融入Gap招牌Logo中；部分女裝及童裝款式則加入大面積滿版印花設計，展演大膽鮮明風格。除此之外，經典「女友T恤」，這季透過短版修身版型搭配彈性羅紋質料，能展現身形曲線，設計上也包含印花Logo款、撞色款、排扣款等多樣選擇，提供女孩們穿出性感、簡約時髦、休閒可愛等多樣風格。

UNIQLO母公司迅銷集團開發的穿搭指南應用程式「StyleHint」將於3月8日上架，將會集結全球16個國家、地區的潮人穿搭，同時提供旗下各品牌新品訊息。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT系列Sophia Coppola印花T恤，590元。圖／UNIQLO提供

Gap女友T恤系列Logo純棉羅紋針織翻領短袖T恤，999元。圖／Gap提供

UNIQLO女裝可攜式防曬抗UV連帽外套，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO感動防曬抗UV西裝外套，2,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝亞麻混紡打褶寬褲，1,290元。圖／UNIQLO提供

Gap男裝花系列碳素軟磨法式圈織Logo休閒上衣，1,499元。圖／Gap提供