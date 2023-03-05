柏金包加背帶斜背好帥！愛馬仕23秋冬女裝與大自然合一

2023年愛馬仕（Hermès）秋冬女裝，已於時裝周期間在巴黎發表，並同步以現場直播方式於台北時間昨（3月4日）晚間於官方網站上直播。本季的服裝與織物以層層堆疊的方式圍裹在身上，宛如樹木表層下的第二層肌膚，如此自然與人合而為一。色調上，閃閃發亮的各種層次深淺紅色、如水晶又如金屬光澤的棕色、黃銅黃、米黃到玫瑰金色，秀場猶如被冬日光影篩落森林的風景碎片組成，溫暖的單色輪廓在材質、色彩、與堆疊的細節之間展開。

整體輪廓寬鬆舒適、線條流暢柔順，上半身的層次豐富，下半身則以貼合腿部線條的麂皮高跟過膝長靴，延伸上半身的色調與線條。羊毛和真絲斜紋布裹身式Spencer夾克、毛與真絲混紡毛毯式羅紋針織外套、波浪狀羊駝毛束腰風衣、雙面羊絨粗呢長大衣、喀什米爾羊絨法蘭絨混紡連帽絎縫夾克，各種天然材質的針織與外套堆疊出層次與光影，配搭同色系的褲裝套裝或百慕達短褲，隨著步伐自由擺動的裙擺長度落在膝蓋，流動出女性身形的優雅。

許多晚裝的材質則像是踏入森林的夜色所見景緻：金銀絲針織材質套頭衫和套裝，光影讓人想起月光灑落樹皮紋理，錘花金屬絲褶皺的洋裝，以及金屬提花或金屬管刺繡褶皺裹身裙，纖細閃亮的層次，散發出熾熱和性感光芒 — 愛馬仕的女子是舒適、溫暖、自在、無需取悅任何人的。