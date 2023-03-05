「真珠、小福利麻辣鍋」首度前進新店將進駐京站小碧潭

京站時尚廣場春季台北店以及小碧潭店改裝，增加多家櫃位，兩店春季新櫃共計改裝50個生活雜貨、服飾配件或獨家新型態餐飲，包括京站獨家進駐FERME、旅旅食光、不二弄咖啡，饗賓集團旗下台灣料理「真珠」以及麻辣火鍋吃到飽的「小福利麻辣鍋」，將首度前進新店、進駐小碧潭店，預計3月下旬開幕。

以年輕族群為主要客層的京站台北店，春季新櫃又增加許多流行服飾配件新櫃，滿足年輕人的穿搭欲望。3月重點開幕品牌，COEBAN支線品牌「FERME」，獨家進駐2樓，3/7前單筆滿3,000元現抵300元。主打「打造人人適穿、天天可穿」的「ALL WEARS」進駐3樓，即日起至4/5全店服飾三件9折、5件8折。在日本成立將近45年的女鞋品牌「HIMOKO卑彌呼」進駐台北店2樓，主打特色為簡約設計、舒適好穿，適合亞洲女孩腳型，即日起至4/5推出鞋款全面5折起。

京站獨家位於B3的「旅旅食光」，主打獨特凍乾水果與職人手感甜點。京站獨家位於B3「不二弄咖啡」，以創意式雞蛋仔及甜點為主的咖啡館，提供精選的莊園級咖啡及獨特性茶品，預計3月下旬登場，開幕首三日推出雞蛋仔買一送一。

迎接多家新櫃進駐，台北店3月每周五至周日(3/3-5、3/10-12、3/17-19、3/24-26)推出「Q點成金，點數變現金」活動，全館單筆滿3,000元卡友扣30點可現抵300元；小碧潭店同慶推出，全館單筆滿2,500元卡友扣25點現抵250元。