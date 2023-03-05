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麗晶精品「春祭購物節」Bar Impromptu品味私房下酒菜

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
位於麗晶精品蟬聯四年米其林一星的Impromptu Paul Lee餐廳旗下全新酒吧「Bar Impromptu」3月正式開幕。圖／麗晶精品提供
位於麗晶精品蟬聯四年米其林一星的Impromptu Paul Lee餐廳旗下全新酒吧「Bar Impromptu」3月正式開幕。圖／麗晶精品提供

麗晶精品將在3月15日至3月26日展開「春祭購物節」，多款獨家珠寶、時尚行頭、星級美饌與精品伴手禮，為主顧客備妥各項春季選品。同時位於商場地下一樓、蟬聯四年米其林一星的Impromptu Paul Lee餐廳旗下全新酒吧「Bar Impromptu」也在3月正式開幕，可以品嘗到首席調酒師Daniel Lin與主廚Paul Lee呈現的Premium Cocktail與創意私房下酒菜。

同時還有蘇格蘭威士忌品牌「格蘭利威」即日起至3月38日在麗晶精品地下一樓打造首座快閃店，空間分別有「品鑑區」、「風味探索區」，展售台灣獨家、高年份等珍稀酒款，以及定期舉辦頂級品酩會。

鑽石之王HARRY WINSTON春季有麗晶獨家的海瑞溫斯頓頂級珠寶系列橢圓形切工黃鑽項鍊，項鍊共鑲嵌總重約2.01克拉的橢圓形切工黃鑽，氣派無限。BVLGARI新品Serpenti 18K玫瑰金黑瑪瑙及密鑲鑽石戒指，靈蛇由可活動的金色小圓珠構成，呈現律動感和獨特觸感。

舒適有型的穿搭最受青睞。Brunello Cucinelli帶來麗晶獨家的皮革西裝外套，展現率性時尚。麗晶獨家品牌Stefano Ricci麂皮樂福鞋，兼具質感與舒適。TOD’S推出女仕厚底涼鞋，以雅致的光滑皮革製成，扣帶綴以品牌金屬飾扣，內底緩震舒適，橡膠豆豆外底平穩輕便。

北海道人氣排隊鬆餅椿TSUBAKI SALON，推出期間限定「蜂蜜奶油口味」，蓬鬆柔軟的粉雪厚鬆餅放上自製北海道蜂蜜鹽奶油，搭配莓果慕斯及洋甘菊果凍，酸甜又清爽。

LADY M則獻上三月限定的芋頭千層蛋糕，採用台灣在地芋頭，綿密滑順的芋頭卡士達，保留芋頭原味不甜不膩，每一口都吃得到芋頭顆粒口感。

麗晶精品也為「春祭購物節」安排多款滿額贈禮，單日消費滿2萬元以上，可兌換「重磅出擊肉量加倍」冷凍晶華紅燒牛肉麵王禮盒；單日消費滿5萬元以上，可兌換晶華X福爾摩茶夢幻果香香檳茶；單日消費滿10萬元以上，可兌換脫醇無酒精紅/白葡萄酒；單日消費滿20萬元以上，可兌換限量BVLGARI森林之光男性淡香精60ml；單日消費滿30萬元以上，可兌換Sisley黑玫瑰亮眼水凝精露。

椿TSUBAKI SALON推出期間限定「蜂蜜奶油口味」鬆餅。圖／摘自椿TSUBAKI SALON
椿TSUBAKI SALON推出期間限定「蜂蜜奶油口味」鬆餅。圖／摘自椿TSUBAKI SALON
TOD’S女仕厚底涼鞋價格店洽。圖／麗晶精品提供
TOD’S女仕厚底涼鞋價格店洽。圖／麗晶精品提供
麗晶獨家品牌Stefano Ricci麂皮樂福鞋，45,000元。圖／麗晶精品提供
麗晶獨家品牌Stefano Ricci麂皮樂福鞋，45,000元。圖／麗晶精品提供
麗晶獨家Brunello Cucinelli皮革西裝外套，230,100元。圖／麗晶精品提供
麗晶獨家Brunello Cucinelli皮革西裝外套，230,100元。圖／麗晶精品提供
「格蘭利威」即日起至3月38日在麗晶精品地下一樓打造首座快閃店。圖／麗晶精品提供
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