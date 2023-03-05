Jisoo新歡！鹽系女孩必備Dior 30 Montaigne Avenue包

Dior品牌大使Jisoo日前出發前往巴黎出席品牌2023秋冬時裝大秀時，在機場被捕捉到穿搭造型，簡單的兩件式條紋針織衫和短裙，搭配輕便好走的必備樂福鞋，而身上背著的正是Dior今年春夏首度推出的方長型翻蓋包款30 Montaigne Avenue，青春休閒的造型讓人印象深刻。日前她在IG分享自己在巴黎工作之餘出遊逛街的照片，經典黑色皮革騎士夾克內搭白色連帽針織衫和牛仔褲，再度斜背這款黑色30 Montaigne Avenue，展現自然不做作的個人魅力。

不只Jisoo，台灣女星王淨和「SWEET HOME 2」的仙氣美女高旻示，也分別在社群分享新鮮上手30 Montaigne Avenue包的穿搭。氣質清新的高旻示，以Dior Oblique圖騰款的30 Montaigne Avenue包，為一身簡單的白T牛仔褲和黑色西裝外套畫龍點睛；整體線條俐的黑色30 Montaigne Avenue包散發的中性男孩氣息，則為王淨中和Dior春夏印花圖案的浪漫感。