快訊

張博雅丈夫醫師紀展南病逝、享壽87歲 單車身影成回憶

他用小紙袋玩「壓縮魔術」將博美10秒輕鬆收束！網笑：原來狗狗也是液體做的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Jisoo新歡！鹽系女孩必備Dior 30 Montaigne Avenue包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
30 MONTAIGNE AVENUE象牙白霧面小牛皮琺瑯飾面處理鍊帶包，12萬元。圖／DIOR提供
30 MONTAIGNE AVENUE象牙白霧面小牛皮琺瑯飾面處理鍊帶包，12萬元。圖／DIOR提供

Dior品牌大使Jisoo日前出發前往巴黎出席品牌2023秋冬時裝大秀時，在機場被捕捉到穿搭造型，簡單的兩件式條紋針織衫和短裙，搭配輕便好走的必備樂福鞋，而身上背著的正是Dior今年春夏首度推出的方長型翻蓋包款30 Montaigne Avenue，青春休閒的造型讓人印象深刻。日前她在IG分享自己在巴黎工作之餘出遊逛街的照片，經典黑色皮革騎士夾克內搭白色連帽針織衫和牛仔褲，再度斜背這款黑色30 Montaigne Avenue，展現自然不做作的個人魅力。

不只Jisoo，台灣女星王淨和「SWEET HOME 2」的仙氣美女高旻示，也分別在社群分享新鮮上手30 Montaigne Avenue包的穿搭。氣質清新的高旻示，以Dior Oblique圖騰款的30 Montaigne Avenue包，為一身簡單的白T牛仔褲和黑色西裝外套畫龍點睛；整體線條俐的黑色30 Montaigne Avenue包散發的中性男孩氣息，則為王淨中和Dior春夏印花圖案的浪漫感。

30 Montaigne Avenue鍊帶包款是Dior 創意總監Maria Grazia Chiuri再次致敬傳奇篇章開始之地、店址30 Montaigne的巴黎總店而於2023春夏推出的設計，以全新的視角重新演繹品牌的獨特設計。柔和的圓弧翻蓋上綴以復古金色飾面金屬CD鎖扣，品牌的縮寫首字母更轉化為金屬鍊結並組成具有裝飾性的長鍊帶、再鍍上同款皮革配色，細節考究。全系列皮革包款採用拋光小牛皮製成，提供經典黑、象牙白、灰色、粉色等跳脫時代的雋永色調，亦有獨具品牌代表性的Dior Oblique圖騰面料款，讓整只包款更具現代感、散發迷人魅力。

DIOR品牌大使JISOO穿黑色皮外套、牛仔褲，背品牌最新30 MONTAIGNE AVENUE包。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO穿黑色皮外套、牛仔褲，背品牌最新30 MONTAIGNE AVENUE包。圖／摘自藝人IG
30 MONTAIGNE AVENUE黑色霧面小牛皮琺瑯飾面處理鍊帶包，12萬元。圖／DIOR提供
30 MONTAIGNE AVENUE黑色霧面小牛皮琺瑯飾面處理鍊帶包，12萬元。圖／DIOR提供
30 MONTAIGNE AVENUE Dior Oblique面料與琺瑯飾面處理鍊帶包，12萬元。圖／DIOR提供
30 MONTAIGNE AVENUE Dior Oblique面料與琺瑯飾面處理鍊帶包，12萬元。圖／DIOR提供
南韓女星高旻示以Dior Oblique面料款的最新30 MONTAIGNE AVENUE包搭配黑色西裝外套與牛仔褲。圖／摘自藝人IG
南韓女星高旻示以Dior Oblique面料款的最新30 MONTAIGNE AVENUE包搭配黑色西裝外套與牛仔褲。圖／摘自藝人IG
30 MONTAIGNE AVENUE粉色霧面小牛皮琺瑯飾面處理鍊帶包，12萬元。圖／DIOR提供
30 MONTAIGNE AVENUE粉色霧面小牛皮琺瑯飾面處理鍊帶包，12萬元。圖／DIOR提供
女星王淨演繹DIOR最新春夏系列印花服裝與風衣，搭配30 MONTAIGNE AVENUE包。圖／摘自藝人IG
女星王淨演繹DIOR最新春夏系列印花服裝與風衣，搭配30 MONTAIGNE AVENUE包。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO日前背最新30 MONTAIGNE AVENUE黑色現身首爾機場。
DIOR品牌大使JISOO日前背最新30 MONTAIGNE AVENUE黑色現身首爾機場。
女星王淨演繹DIOR最新春夏系列印花服裝與風衣，搭配30 MONTAIGNE AVENUE包。圖／摘自藝人IG
女星王淨演繹DIOR最新春夏系列印花服裝與風衣，搭配30 MONTAIGNE AVENUE包。圖／摘自藝人IG
30 MONTAIGNE AVENUE灰色霧面小牛皮琺瑯飾面處理鍊帶包，12萬元。圖／DIOR提供
30 MONTAIGNE AVENUE灰色霧面小牛皮琺瑯飾面處理鍊帶包，12萬元。圖／DIOR提供
南韓女星高旻示以Dior Oblique面料款的最新30 MONTAIGNE AVENUE包搭配黑色西裝外套與牛仔褲。圖／摘自藝人IG
南韓女星高旻示以Dior Oblique面料款的最新30 MONTAIGNE AVENUE包搭配黑色西裝外套與牛仔褲。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO與女星王淨演繹DIOR最新春夏系列30 MONTAIGNE AVENUE包。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO與女星王淨演繹DIOR最新春夏系列30 MONTAIGNE AVENUE包。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO穿黑色皮外套、牛仔褲，背品牌最新30 MONTAIGNE AVENUE包。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO穿黑色皮外套、牛仔褲，背品牌最新30 MONTAIGNE AVENUE包。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO穿黑色皮外套、牛仔褲，背品牌最新30 MONTAIGNE AVENUE包。圖／摘自藝人IG
DIOR品牌大使JISOO穿黑色皮外套、牛仔褲，背品牌最新30 MONTAIGNE AVENUE包。圖／摘自藝人IG

Dior 品牌

延伸閱讀

鍾蕙羽分手曹佑寧仍遭網友騷擾　喊話鍵盤殺手無用警局報案

把衣服穿好！王淨「薄紗低胸小可愛」辣到釣出一排藍勾勾　從60公斤變紙片人全靠3招

「鬼家人」破2.43億！幕後秘辛大公開 許光漢內褲流出

談舊愛王淨直接離席 宋柏緯被朱軒洋救：不要動我兄弟

相關新聞

Jisoo新歡！鹽系女孩必備Dior 30 Montaigne Avenue包

Dior品牌大使Jisoo日前出發前往巴黎出席品牌2023秋冬時裝大秀時，在機場被捕捉到穿搭造型，簡單的兩件式條紋針織衫...

可甜可辣！Hearts On Fire莫允雯、艾怡良舞台吸睛首選

因為Hearts On Fire鑽石的車工最完美，所以配戴起來耀眼奪目，深受許多明星與KOL喜愛。女星莫允雯日前出席醫美...

Burberry經典元素還有她 1分鐘解讀英倫玫瑰看懂沒？

雖然現正處於巴黎時裝周，但上個月底在倫敦時裝周發表的2023 Burberry秋冬大秀，挾帶品牌新任總意總監Daniel...

Balmain演繹老派優雅 Roger Viviver再現經典逗號跟

巴黎時裝周期間，不少服裝品牌包含老字號時裝屋的Balmain、法國高級鞋履品牌Roger Vivier、瑞士奢侈品品牌B...

貝克漢力挺「貝嫂」現身巴黎時裝周 黏TT相擁秀真心

每個成功的男人背後都有一位成功的女性，反之亦然。英國足球明星貝克漢（David Rober Beckham）昨日出席巴黎...

ISSEY MIYAKE 23巴黎時裝秀「一塊布」實驗精神再進化

ISSEY MIYAKE 2023秋冬系列甫於昨晚在巴黎夏特雷劇院（Théâtre du Châtelet）舉辦。本季持...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦