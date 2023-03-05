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可甜可辣！Hearts On Fire莫允雯、艾怡良舞台吸睛首選
因為Hearts On Fire鑽石的車工最完美，所以配戴起來耀眼奪目，深受許多明星與KOL喜愛。女星莫允雯日前出席醫美記者會，以Lorelei系列最新作品的Lorelei Ribbon白K金鑽石耳環搭配同系列耳骨夾搭配典雅黑色洋裝露出修長美腿，在耳際間點亮時尚心機的耳骨夾更完美彰顯她消滅雙下巴之後的完美小臉，時髦的設計和臉蛋線條相呼應，整體造型甜美又大方。
而歌姬艾怡良則在個人台北演唱會上混搭Hearts On Fire不同系列作品，配戴線條修長能修飾臉型的Signature白K金鑽石耳環、讓人目不轉睛的Repertoire白K金鑽石項鍊和Aerial Double Dewdrop白K金鑽石戒指，襯托個性魅力的煙燻妝容，以及黑色亮皮洋裝內搭蕾絲，最後披上粉紅色皮草大衣組成率性摩登造型。Hearts On Fire鑽石設計現代摩登，並能彰顯鑽石最獨一無二的光芒，不論甜美可愛、或是性感摩登的造型，都能為整體畫龍點睛。
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