Burberry經典元素還有她 1分鐘解讀英倫玫瑰看懂沒？
雖然現正處於巴黎時裝周，但上個月底在倫敦時裝周發表的2023 Burberry秋冬大秀，挾帶品牌新任總意總監Daniel Lee的強大人氣與嶄新設計、博得滿堂彩，大秀更有包含品牌代言人韓國女神全智賢、日本女星池⽥依來沙、泰星Bright到場。但你可知道，在經典的英倫格紋、戰馬騎士設計（EKD）與Trench風衣外，「玫瑰」也是品牌的經典元素？
實情是，Burberry官方IG甫在日前陸續發表了數張模特兒的臉部特寫，其中一張模特兒的側面髪型上就留有一朵玫瑰的剪影；而品牌的限時動態中也貼出一段影像，只見模特兒身上刺青展示了一朵又一朵相連的玫瑰，在優雅、空靈中接續盛放。
事實上，玫瑰為什麼對於Burberry如此重要？其一是玫瑰是英格蘭、也是英國的國花，自然展現與Burberry先天的不謀而合；其二，如果說格紋是一種重複的規律，那麼反覆出現的玫瑰也可以成為一種英倫精神的、花草系展現。而如果眼尖的人不難發現，早在Burberry在2月6日於IG發表清空帳號的第一波宣傳時，第一波的12張照片中、第一張照片的前景就是一朵白玫瑰，同時女模手上更有著紅色的玫瑰造型指甲。
而在2023的秋冬發表中，只見全身的毛絨風衣外套印上了重複排列的玫瑰圖騰，古典的玫瑰圖騰出現在長版大衣與短裙上，搭配以雪帽、長靴後，散發出英倫風格的戶外俏皮氛圍，一件白色T恤上印有一朵花瓣正要融化的藍色玫瑰並搭配「Roses aren’t always red」的字樣，帶有奇趣的英倫叛逆與街頭風格。看來除了經典的格紋、風衣與戰馬騎士，未來玫瑰勢必成為Burberry的重點設計元素。不用等到情人節、不用一定是紅或白玫瑰，想感受芬芳（或叛逆或英倫風格）的同時，是不是也想想Burberry呢？
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