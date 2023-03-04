Balmain演繹老派優雅 Roger Viviver再現經典逗號跟
巴黎時裝周期間，不少服裝品牌包含老字號時裝屋的Balmain、法國高級鞋履品牌Roger Vivier、瑞士奢侈品品牌Bally，都相繼發表了2023的秋冬系列服裝或鞋履配件。
Balmain本季呈現了一種清透無比的優雅，華麗、具有強烈裝飾性與戲劇效果，但奠基於古典的風格。帶有一種老派的優雅，因為將過去的時態錯置於今日，所以雋永、永不退流行。超誇張、巨大的蝴蝶結領飾大量出現在本季，以綢緞、亮面珩縫布料、毛料、甚至是丹寧布，成為領口或洋裝上難以忽視的存在。誇張的銀色緞面劍領在下擺處畫出一套美麗的弧線，而另一套由西裝外套改良而來的平口深V紅色連袖上衣，則帶人回想起Balmain過往拿手的女士雙排扣西裝。
華麗的珠繡工藝無所不在，由整套無領片的串珠外套，到附有墊肩的半透連身裙、香蕉跟的厚底露趾高跟鞋，展現出品牌精湛的手工藝深度，尤其最後一套、第52套壓軸的一件式連身洋裝更以透視網紗搭配水晶裙擺，展現出優雅、清澈、不隨時光更迭的老派法式優雅。
瑞士品牌Bally則訴諸永恆的瑞士優雅風格，以質感柔軟細緻的皮革、五金，搭配上大量繫帶元素的針織衫；超粗大的金屬鎖鏈同時存在手環與黑色手拿包上，搭配以單邊削肩、單邊長袖的黑色開衩長裙，暗香流動；品牌同時從歐洲冬日盛行的滑雪文化得到啟發，無論是寬大長版的人造皮草長大衣或菱形絎縫圖案的羽絨服，在保暖與機能性、行動力間，找到優雅平衡。
奢華鞋履品牌Roger Vivier則在展覽現場的La Maison Vivier豪宅中分為「繁花幻想」、「緋紅祕境」、「鏡像時空」、「回溯酒舍」、「暗影展廳」、「手工工坊」等六個展間，褶皺、飾邊、刺繡等各式手工藝，重現品牌的各種經典鞋款輪廓。例如1959年首次問世的「內彎逗號鞋跟」本季出現在黑紅雙色的Viv' Choc手工褶襉長靴與Viv’ Choc Me手工褶襉系列包款中，同時以紫、綠雙色為色彩主軸的高跟鞋，則巧妙結合了超大尺寸的蝴蝶結裝飾於鞋後跟、鞋面前緣，並在內側藏入品牌經典的紅色愛心圖樣，再現優雅的法式俏皮與浪漫。
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