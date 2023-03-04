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Balmain演繹老派優雅 Roger Viviver再現經典逗號跟

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Balmain本季呈現了一種清透無比的優雅，華麗、具有強烈裝飾性與戲劇效果，但奠基於古典的風格。圖／Balmain提供（合成圖）
Balmain本季呈現了一種清透無比的優雅，華麗、具有強烈裝飾性與戲劇效果，但奠基於古典的風格。圖／Balmain提供（合成圖）

巴黎時裝周期間，不少服裝品牌包含老字號時裝屋的Balmain、法國高級鞋履品牌Roger Vivier、瑞士奢侈品品牌Bally，都相繼發表了2023的秋冬系列服裝或鞋履配件。

Balmain本季呈現了一種清透無比的優雅，華麗、具有強烈裝飾性與戲劇效果，但奠基於古典的風格。帶有一種老派的優雅，因為將過去的時態錯置於今日，所以雋永、永不退流行。超誇張、巨大的蝴蝶結領飾大量出現在本季，以綢緞、亮面珩縫布料、毛料、甚至是丹寧布，成為領口或洋裝上難以忽視的存在。誇張的銀色緞面劍領在下擺處畫出一套美麗的弧線，而另一套由西裝外套改良而來的平口深V紅色連袖上衣，則帶人回想起Balmain過往拿手的女士雙排扣西裝。

華麗的珠繡工藝無所不在，由整套無領片的串珠外套，到附有墊肩的半透連身裙、香蕉跟的厚底露趾高跟鞋，展現出品牌精湛的手工藝深度，尤其最後一套、第52套壓軸的一件式連身洋裝更以透視網紗搭配水晶裙擺，展現出優雅、清澈、不隨時光更迭的老派法式優雅。

瑞士品牌Bally則訴諸永恆的瑞士優雅風格，以質感柔軟細緻的皮革、五金，搭配上大量繫帶元素的針織衫；超粗大的金屬鎖鏈同時存在手環與黑色手拿包上，搭配以單邊削肩、單邊長袖的黑色開衩長裙，暗香流動；品牌同時從歐洲冬日盛行的滑雪文化得到啟發，無論是寬大長版的人造皮草長大衣或菱形絎縫圖案的羽絨服，在保暖與機能性、行動力間，找到優雅平衡。

奢華鞋履品牌Roger Vivier則在展覽現場的La Maison Vivier豪宅中分為「繁花幻想」、「緋紅祕境」、「鏡像時空」、「回溯酒舍」、「暗影展廳」、「手工工坊」等六個展間，褶皺、飾邊、刺繡等各式手工藝，重現品牌的各種經典鞋款輪廓。例如1959年首次問世的「內彎逗號鞋跟」本季出現在黑紅雙色的Viv' Choc手工褶襉長靴與Viv’ Choc Me手工褶襉系列包款中，同時以紫、綠雙色為色彩主軸的高跟鞋，則巧妙結合了超大尺寸的蝴蝶結裝飾於鞋後跟、鞋面前緣，並在內側藏入品牌經典的紅色愛心圖樣，再現優雅的法式俏皮與浪漫。

由西裝外套改良而來的平口深V紅色連袖上衣，則帶人回想起Balmain過往拿手的女士雙排扣西裝。圖／Balmain提供
由西裝外套改良而來的平口深V紅色連袖上衣，則帶人回想起Balmain過往拿手的女士雙排扣西裝。圖／Balmain提供
壓軸的連身洋裝以透視網紗搭配水晶裙擺，展現出優雅清透、不隨時光更迭的老派身段。圖／Balmain提供
壓軸的連身洋裝以透視網紗搭配水晶裙擺，展現出優雅清透、不隨時光更迭的老派身段。圖／Balmain提供
瑞士品牌Bally本季以質感柔軟細緻的皮革、五金，搭配上大量繫帶元素的針織衫，訴諸永恆的瑞士優雅風格。圖／Bally提供
瑞士品牌Bally本季以質感柔軟細緻的皮革、五金，搭配上大量繫帶元素的針織衫，訴諸永恆的瑞士優雅風格。圖／Bally提供
融合皺摺與逗號跟的Viv Choc Couture Cuissardes長靴，將是本季的熱門重點單品。圖／Roger Vivier提供
融合皺摺與逗號跟的Viv Choc Couture Cuissardes長靴，將是本季的熱門重點單品。圖／Roger Vivier提供
源自1959年首次問世的「內彎逗號鞋跟」，本季重現於2023秋冬新品，並展露兼容於結構、建築的幾何之美。圖／Roger Vivier提供
源自1959年首次問世的「內彎逗號鞋跟」，本季重現於2023秋冬新品，並展露兼容於結構、建築的幾何之美。圖／Roger Vivier提供
從無領片的串珠外套、附墊肩的半透連身裙以致厚底露趾高跟鞋，Balmain以難以忽視的珠繡工藝，展現品牌一以貫之的時裝底蘊。圖／Balmain提供（合成圖）
從無領片的串珠外套、附墊肩的半透連身裙以致厚底露趾高跟鞋，Balmain以難以忽視的珠繡工藝，展現品牌一以貫之的時裝底蘊。圖／Balmain提供（合成圖）
本季高跟鞋巧妙結合了超大尺寸的蝴蝶結裝飾與品牌經典的紅色愛心圖樣，再現優雅的法式俏皮與浪漫。圖／Roger Vivier提供
本季高跟鞋巧妙結合了超大尺寸的蝴蝶結裝飾與品牌經典的紅色愛心圖樣，再現優雅的法式俏皮與浪漫。圖／Roger Vivier提供
超粗大的金屬鎖鏈同時存於手鏈與黑色手拿包上，搭配上單邊削肩、單邊長袖的黑色開衩長裙，散發野性的神秘魅力。圖／Bally提供
超粗大的金屬鎖鏈同時存於手鏈與黑色手拿包上，搭配上單邊削肩、單邊長袖的黑色開衩長裙，散發野性的神秘魅力。圖／Bally提供
本季23秋冬時裝秀，將為Bally品牌創意總監Rhuigi Villaseñor的第二次發表。圖／Bally提供
本季23秋冬時裝秀，將為Bally品牌創意總監Rhuigi Villaseñor的第二次發表。圖／Bally提供

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