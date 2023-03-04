Balmain演繹老派優雅 Roger Viviver再現經典逗號跟

巴黎時裝周期間，不少服裝品牌包含老字號時裝屋的Balmain、法國高級鞋履品牌Roger Vivier、瑞士奢侈品品牌Bally，都相繼發表了2023的秋冬系列服裝或鞋履配件。

Balmain本季呈現了一種清透無比的優雅，華麗、具有強烈裝飾性與戲劇效果，但奠基於古典的風格。帶有一種老派的優雅，因為將過去的時態錯置於今日，所以雋永、永不退流行。超誇張、巨大的蝴蝶結領飾大量出現在本季，以綢緞、亮面珩縫布料、毛料、甚至是丹寧布，成為領口或洋裝上難以忽視的存在。誇張的銀色緞面劍領在下擺處畫出一套美麗的弧線，而另一套由西裝外套改良而來的平口深V紅色連袖上衣，則帶人回想起Balmain過往拿手的女士雙排扣西裝。

華麗的珠繡工藝無所不在，由整套無領片的串珠外套，到附有墊肩的半透連身裙、香蕉跟的厚底露趾高跟鞋，展現出品牌精湛的手工藝深度，尤其最後一套、第52套壓軸的一件式連身洋裝更以透視網紗搭配水晶裙擺，展現出優雅、清澈、不隨時光更迭的老派法式優雅。

瑞士品牌Bally則訴諸永恆的瑞士優雅風格，以質感柔軟細緻的皮革、五金，搭配上大量繫帶元素的針織衫；超粗大的金屬鎖鏈同時存在手環與黑色手拿包上，搭配以單邊削肩、單邊長袖的黑色開衩長裙，暗香流動；品牌同時從歐洲冬日盛行的滑雪文化得到啟發，無論是寬大長版的人造皮草長大衣或菱形絎縫圖案的羽絨服，在保暖與機能性、行動力間，找到優雅平衡。