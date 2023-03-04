快訊

裝受害者？稱俄烏戰爭「針對我們發動」 俄外長遭打斷台下哄堂大笑

選手受傷…全中運竹東網球場未完成驗收 包商認未完工：還要8工作天

曾演出「搶救雷恩大兵」與「黑鷹計畫」 男星過世享壽61歲

貝克漢力挺「貝嫂」現身巴黎時裝周 黏TT相擁秀真心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
昨日Victoria Beckham服裝秀上，不僅貝克漢全家人到場，並與Vouge英國版總編輯Edward Enninful（右四）合影，展現私人好交情。圖／翻攝自 IG @victoriabeckham
昨日Victoria Beckham服裝秀上，不僅貝克漢全家人到場，並與Vouge英國版總編輯Edward Enninful（右四）合影，展現私人好交情。圖／翻攝自 IG @victoriabeckham

每個成功的男人背後都有一位成功的女性，反之亦然。英國足球明星貝克漢（David Rober Beckham）昨日出席巴黎時裝周，不為哪樁，正是因為另一半「貝嫂」維多莉雅貝克漢（Victoria Beckham）的巴黎時裝周發表，除了行前貝克漢已經在IG秀出自己穿搭，發表後維多莉雅的IG再曬出更多感人畫面，展示兩人的婦唱夫隨、情比金堅。

由於Victoria Beckham在2008年創立同名時裝品牌，雖一路歷經虧損，但經多年努力後終於受到肯定，並在去年首登巴黎時裝周寫下品牌新頁，這也顯得2023年、二度登上巴黎時裝周的大秀受到更多人氣關心。

貝克漢不僅在看秀前特別曬出穿搭造型，大秀後Victoria Beckham也貼出一張向來賓致意的背影照，並發文高呼「I love you Paris！」，同時IG更秀出她與Vogue英國版總編輯Edward Enninful的合影，以及全家人到場、家族同心的感人畫面。

而貝克漢除了自己聲勢看漲，成為全世界最優雅、最具魅力的運動明星（而不只是名人），貝克漢愛家、疼愛另一半也是有目共睹，例如上個月西洋情人節時，他便貼出一張兩人年輕時共進晚餐的恩愛舊照，只見兩人貝克漢的手臂上還未有各式刺青，而維多莉雅也一臉青春甚至綁上髮夾，兩小無猜的純真，最後更讓該貼文湧入106萬按讚數與2,600多則留言，人氣爆棚。

事實上，貝克漢的魅力除了身上的刺青、衣著，身為TUDOR帝舵表代言人的他，手上表款也常成為穿搭的隱藏版highlight；例如他看秀前雖然一身黑，但刻意秀出手上的搭配三色編織表帶的Ranger精鋼腕表，另外二月初時他也曾在IG貼出一張「長輩圖」向大家問早並搭配咖啡杯的emoji貼圖，但高領毛衣、笑容與手上琺瑯杯搭配上Black Bay Pro精鋼腕表後，依然展現英國球星的貴族般暖心，也讓人忍不住高喊：這種長輩圖，每天多發幾張都沒問題唷！（笑）

謝幕時維多莉雅貝克漢不僅特地向家人致意，會後更與貝克漢黏TT深情相擁，展現家人間的真心情意。圖／翻攝自 IG @victoriabeckham（合成圖）
謝幕時維多莉雅貝克漢不僅特地向家人致意，會後更與貝克漢黏TT深情相擁，展現家人間的真心情意。圖／翻攝自 IG @victoriabeckham（合成圖）
圖／翻攝自 IG @ davidbeckham、TUDOR提供（合成圖）
圖／翻攝自 IG @ davidbeckham、TUDOR提供（合成圖）
圖／翻攝自 IG @ davidbeckham、TUDOR提供（合成圖）
圖／翻攝自 IG @ davidbeckham、TUDOR提供（合成圖）
大秀後Victoria Beckham也貼出一張向來賓致意的背影照，並發文高呼「I love you Paris！」。圖／翻攝自 IG @victoriabeckham（合成圖）
大秀後Victoria Beckham也貼出一張向來賓致意的背影照，並發文高呼「I love you Paris！」。圖／翻攝自 IG @victoriabeckham（合成圖）
今年情人節時，貝克漢在IG曬出一張兩人年輕時的約會照，並湧入破百萬按讚數。圖／翻攝自IG@davidbeckham
今年情人節時，貝克漢在IG曬出一張兩人年輕時的約會照，並湧入破百萬按讚數。圖／翻攝自IG@davidbeckham

巴黎 時裝周 英國

延伸閱讀

Karencici首登時裝周「正面開4洞」辣爆！遇泫雅秒變粉

巴黎時裝周Chaumet獻Inséparables高級珠寶 甜蜜放閃

雪地泡湯露深邃事業線 粉絲發現林襄這標誌消失了

世紀婚禮背後超不堪？貝克漢家億萬親家槓上婚顧互告

相關新聞

貝克漢力挺「貝嫂」現身巴黎時裝周 黏TT相擁秀真心

每個成功的男人背後都有一位成功的女性，反之亦然。英國足球明星貝克漢（David Rober Beckham）昨日出席巴黎...

ISSEY MIYAKE 23巴黎時裝秀「一塊布」實驗精神再進化

ISSEY MIYAKE 2023秋冬系列甫於昨晚在巴黎夏特雷劇院（Théâtre du Châtelet）舉辦。本季持...

為初春保養做準備！海洋拉娜升級版舒芙乳霜有3層修護

初春時節到來，氣候忽冷忽熱不穩定，常讓許多人肌膚也跟著出現狀況與問題，此時肌膚的穩定性更為重要，海洋拉娜推出全新升級的舒...

棒球元素X星巴克 只在這家店！買指定商品享「買1送1」

全民瘋棒球，星巴克首間結合運動主題的門市，就在台中北屯區的「松竹洲際門市」，3月6日至3月31日期間購買松竹洲際指定商品...

洋基守護神李維拉來台住這裡！總套、菜單、服務一次看

暌違6年的世界棒球經典賽，將於3月8日至12日在台中洲際棒球場舉行，今年特邀生涯獲得無數榮耀的前洋基隊守護神李維拉(Ma...

應援中華隊「一年免費吃拉麵」！一風堂限時推強棒麵

第五屆世界棒球經典賽A組預賽將於3月8日起在台中洲際棒球場登場，一風堂也推出系列應援活動，包括3月起全台一風堂店鋪限定一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦