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ISSEY MIYAKE 23巴黎時裝秀「一塊布」實驗精神再進化
ISSEY MIYAKE 2023秋冬系列甫於昨晚在巴黎夏特雷劇院（Théâtre du Châtelet）舉辦。本季持續維持品牌精神原點「一塊布」的初衷，但更聚焦於一個方形的變形，以恣意拼接、變形的幾何形狀，打破衣物的視覺架構，並藉由身體的律動起伏，展現出人與衣服、空間的錯視趣味。
ISSEY MIYAKE經典的皺摺，被以垂直與水平的對比、寬與窄的對比、更精簡但凝練的呈現，透過無論是黑與白、黑與黃、白與綠，大量的色彩拼接，讓能量揉和，進而展現出複合式的情緒頻率。開場的Canopy系列，以類似垂幕感覆蓋在身軀上，從正面看宛如風箏，並帶來行走間的飄動與空氣感；以「非傳統形狀畫布」為靈感的Shaped系列採用雙針織技術將兩塊布料拼接，並透過針織衣物的稜角、多餘的撞色布料裁邊，帶來獨特對比與趣味的裝飾性。
Square One是本季創作的原點、也是壓軸的最後三套服裝。設計師在布料上印上了一個正方形，並以線性的呈現帶出極簡但強烈的堅定感；Square Scheme系列則聚焦於正方形的旋轉、扭曲與變形，針織的正方形結構，當拼接上不同材質如尼龍時，因為重力的不同，加上色彩的疊加，自然變形成充滿幾何魅力的藝術抽象畫作。
過往品牌不常多見的格紋元素，則在Rhythm Check系列強烈展現：可收縮的紗線先以網格形式編織入布料中再經高溫水中處理，不均等的收縮比例，因而在規律中呈現不規律的發散之美；值得一提的是，由Square One系列延伸出的Square包，形似一塊布呈現輕巧且隨興的覆蓋狀態，而當使用者在行進間卻將呈現輕盈且鬆散的褶皺，勢將成為本季、與ISSEY MIYAKE的熱門IT包款。
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