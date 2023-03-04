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ISSEY MIYAKE 23巴黎時裝秀「一塊布」實驗精神再進化

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
由Square One系列延伸出的Square包，在行進間將呈現輕盈且鬆散的褶皺之美。圖／ISSEY MIYAKE提供
由Square One系列延伸出的Square包，在行進間將呈現輕盈且鬆散的褶皺之美。圖／ISSEY MIYAKE提供

ISSEY MIYAKE 2023秋冬系列甫於昨晚在巴黎夏特雷劇院（Théâtre du Châtelet）舉辦。本季持續維持品牌精神原點「一塊布」的初衷，但更聚焦於一個方形的變形，以恣意拼接、變形的幾何形狀，打破衣物的視覺架構，並藉由身體的律動起伏，展現出人與衣服、空間的錯視趣味。

ISSEY MIYAKE經典的皺摺，被以垂直與水平的對比、寬與窄的對比、更精簡但凝練的呈現，透過無論是黑與白、黑與黃、白與綠，大量的色彩拼接，讓能量揉和，進而展現出複合式的情緒頻率。開場的Canopy系列，以類似垂幕感覆蓋在身軀上，從正面看宛如風箏，並帶來行走間的飄動與空氣感；以「非傳統形狀畫布」為靈感的Shaped系列採用雙針織技術將兩塊布料拼接，並透過針織衣物的稜角、多餘的撞色布料裁邊，帶來獨特對比與趣味的裝飾性。

Square One是本季創作的原點、也是壓軸的最後三套服裝。設計師在布料上印上了一個正方形，並以線性的呈現帶出極簡但強烈的堅定感；Square Scheme系列則聚焦於正方形的旋轉、扭曲與變形，針織的正方形結構，當拼接上不同材質如尼龍時，因為重力的不同，加上色彩的疊加，自然變形成充滿幾何魅力的藝術抽象畫作

過往品牌不常多見的格紋元素，則在Rhythm Check系列強烈展現：可收縮的紗線先以網格形式編織入布料中再經高溫水中處理，不均等的收縮比例，因而在規律中呈現不規律的發散之美；值得一提的是，由Square One系列延伸出的Square包，形似一塊布呈現輕巧且隨興的覆蓋狀態，而當使用者在行進間卻將呈現輕盈且鬆散的褶皺，勢將成為本季、與ISSEY MIYAKE的熱門IT包款。

ISSEY MIYAKE本季延續「一塊布」的精神，整體並湧現更為大膽的實驗性。圖／ISSEY MIYAKE提供（合成圖）
ISSEY MIYAKE本季延續「一塊布」的精神，整體並湧現更為大膽的實驗性。圖／ISSEY MIYAKE提供（合成圖）
ISSEY MIYAKE 23秋冬系列昨晚甫於巴黎夏特雷劇院（Théâtre du Châtelet）舉辦，帶來全數42套的全新發表。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE 23秋冬系列昨晚甫於巴黎夏特雷劇院（Théâtre du Châtelet）舉辦，帶來全數42套的全新發表。圖／ISSEY MIYAKE提供
透過格紋與褶皺，ISSEY MIYAKE本季大膽呈現了不規律中的規律和諧之美。圖／ISSEY MIYAKE提供
透過格紋與褶皺，ISSEY MIYAKE本季大膽呈現了不規律中的規律和諧之美。圖／ISSEY MIYAKE提供
以類似垂幕感覆蓋在身軀上的Canopy系列，令人忍不住聯想到摺紙的萬千可能。圖／ISSEY MIYAKE提供
以類似垂幕感覆蓋在身軀上的Canopy系列，令人忍不住聯想到摺紙的萬千可能。圖／ISSEY MIYAKE提供
Square One系列以線性形式與黑白色彩，帶出極簡但強烈的堅定氣場。圖／ISSEY MIYAKE提供
Square One系列以線性形式與黑白色彩，帶出極簡但強烈的堅定氣場。圖／ISSEY MIYAKE提供
以「非傳統形狀畫布」為靈感的Shaped系列採用雙針織技術將兩塊布料拼接，帶來獨特對比與趣味的裝飾性。圖／ISSEY MIYAKE提供
以「非傳統形狀畫布」為靈感的Shaped系列採用雙針織技術將兩塊布料拼接，帶來獨特對比與趣味的裝飾性。圖／ISSEY MIYAKE提供
Square Scheme系列聚焦於正方形的變形，透過針織、不同材質的拼接，描繪出一幅行走的抽象畫作。圖／ISSEY MIYAKE提供
Square Scheme系列聚焦於正方形的變形，透過針織、不同材質的拼接，描繪出一幅行走的抽象畫作。圖／ISSEY MIYAKE提供

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