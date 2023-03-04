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為初春保養做準備！海洋拉娜升級版舒芙乳霜有3層修護

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
海洋拉娜新經典入門組，內含舒芙乳霜30ml、超能修護精華露15ml*2、限量珍珠限定版包裝／價值9,000元、售價7,800元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜新經典入門組，內含舒芙乳霜30ml、超能修護精華露15ml*2、限量珍珠限定版包裝／價值9,000元、售價7,800元。圖／海洋拉娜提供

初春時節到來，氣候忽冷忽熱不穩定，常讓許多人肌膚也跟著出現狀況與問題，此時肌膚的穩定性更為重要，海洋拉娜推出全新升級的舒芙乳霜，輕盈質地適合混合性肌膚，特別是換季時候，一擦就能穩定肌膚狀況，持續使用更能夠帶來3重修護，打破乳霜向來以潤澤保濕為主，更能激發肌膚能量，讓臉上散發珍珠光采。

海洋拉娜最著名的保養成分Miracle Broth™奇蹟活凝金萃™，為肌膚抵禦外界刺激，讓乳霜不只是保濕，更能夠讓肌膚帶來最佳體驗，升級版的舒芙乳霜，有著3重修護，包括高速穩定、內外強韌、肌膚能量重啟，長期使用就能有感。

且此次將Miracle Broth™奇蹟活凝金萃™化為一顆顆的MS金萃超導微球，且大小、尺寸不一，抹上肌膚時，能夠緊密貼合肌膚，零死角修護肌膚每一處細節，舒芙乳霜雖然質地輕盈，但依然具有強大保濕修護能力，能夠鎖住水分，幫助肌膚抵抗外界傷害，最後能亮出珍珠光芒。

全新傳導科技與MS金萃超導微球體

海洋拉娜舒芙乳霜將傳奇成分奇蹟活凝金萃TM Miracle BrothTM化為一顆顆、 微細且具有多種尺寸的「MS金萃超導微球體」，藉由全新「精準修護傳輸系統」使大小不一的微球體能如量身訂製般緊密貼合肌膚、深入肌膚紋理，3D零死角的修護每一處肌膚細節。提升吸收力及迸發更強大的修復能量，由內而外強化肌膚強度、充實膠原蛋白，拉提肌膚、輪廓線條緊實光滑，長效保濕潤澤同步細嫩肌膚。

2023全新乳霜革命 雙標靶有感抗老

自2012年舒芙乳霜上市以來，對乳霜市場發展的前景帶來巨大的改變。如今「全新舒芙乳霜」以獨特輕盈柔軟質地，打造更迅速有感的無齡美肌。接觸肌膚的那刻即啟動雙標靶抗老機制，Miracle Broth™奇蹟活凝金萃™即深入肌底阻斷連鎖反應，與「MS金萃超導微球體」協同作用開啟抗老修復的廣度，使肌膚由內而外煥發健康豐潤光采，即刻升級光采珍珠肌。

質地輕盈卻不失滋潤的全新舒芙乳霜使肌膚柔軟卻不失強韌，看似矛盾的組合透過強大發酵能量賦活肌膚，為肌膚帶來煥新能量。一抹輕盈潤嫩，二抹柔滑抗老微球能量精準滲透，三抹封存能量，鎖住水分、抵禦環境傷害，肌膚變得緊緻富有彈性，更加飽滿，抵抗肌膚過敏及老化跡象。

海洋拉娜舒芙乳霜30ml7,800元、 60ml13,300元、100ml19,700元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜舒芙乳霜30ml7,800元、 60ml13,300元、100ml19,700元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜新經典舒芙乳霜，內含舒芙乳霜60ml、濃萃修復眼霜5ml 、濃萃雙重修復精華3ml、限量珍珠限定版包裝、白玉美妍按摩滾輪／價值18,050元、售價13,300元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜新經典舒芙乳霜，內含舒芙乳霜60ml、濃萃修復眼霜5ml 、濃萃雙重修復精華3ml、限量珍珠限定版包裝、白玉美妍按摩滾輪／價值18,050元、售價13,300元。圖／海洋拉娜提供

抗老 老化

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