棒球元素X星巴克 只在這家店！買指定商品享「買1送1」

全民瘋棒球，星巴克首間結合運動主題的門市，就在台中北屯區的「松竹洲際門市」，3月6日至3月31日期間購買松竹洲際指定商品，即可享大杯(含)以上相同飲料買一送一優惠；憑當日單筆消費滿1,200元發票，可獲贈星巴克旅行袋四件組。

星巴克松竹洲際門市熱賣商品，設計概念取自商圈特色「洲際棒球場」的棒球元素，並巧妙融入星巴克核心意象及門市獨特建物外觀，包括馬克杯、不鏽鋼杯、提袋等實用生活小物。

其中，不鏽鋼杯特別在杯蓋與杯底跳色搭配，有著夏日豔陽的活力；提袋及隨行杯袋等則運用棒球經典縫線設計，別具速度與律動感。另也推出棒球元素的隨行卡，圓形的獨特造型棒球迷必收藏。全系列商品除松竹洲際門市販售外，即日起至3月13日擴大於崇德昌平門市與中清門市同慶販售。

熱鬧棒球賽事開打，星巴克松竹洲際門市的設計也值得一探，發想自鄰近洲際棒球場與台中巨蛋，運用曲線、圓融、流線、棒球的概念，從建築物SHELL TO SHELL的概念為啟發，在殼與殼體的浮空掠影間，運用簡約輕盈的弧線創造出曲線屋頂和牆壁，與自然及周遭相互作用呼應，這也是星巴克在地首間結合運動主題門市。

松竹洲際門市：

地址：台中市北屯區松竹路三段1133號

電話：04-2426-1750