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洋基守護神李維拉來台住這裡！總套、菜單、服務一次看

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
提前預備的入住迎賓禮。圖／慕軒飯店提供
提前預備的入住迎賓禮。圖／慕軒飯店提供

暌違6年的世界棒球經典賽，將於3月8日至12日在台中洲際棒球場舉行，今年特邀生涯獲得無數榮耀的前洋基隊守護神李維拉(Mariano Rivera)也將於3月6日來台，為3月8日中華隊首戰巴拿馬開球，重量級嘉賓一行人屆時將下榻蟬聯三年「台北米其林指南推薦」慕軒飯店，守護神的住宿規格也提前一次公開。

Mariano Rivera入住的是慕軒總統套房，除了樓層私密性高，同時享有空中花園等私人空間外，飯店也為其特別開設專屬通道與電梯，提供不同面向的貴賓禮遇，並且從房內餐飲、毛巾備品等打造客製化專屬訂製、安排24小時貼身服務人員。

總統套房內明亮採光的大廳與會客室相連而成，搭配寬敞的臥室與更衣間，兼具低調質感與優雅的氛圍。珊瑚絨浴袍也預先繡上了Mariano Rivera與太太Clara Rivera的名字，浴巾、毛巾與馬克杯除了有代表Madison Taipei的Ｍ型標誌，另以歡迎球星的字樣標語，打造客製化貼心的專屬禮遇。

客房的冰箱內，也預備有法國Perrier氣泡天然礦泉水，搭配全日供應的暢飲酒單與適合下酒的精選冷肉起司盤、煙燻鮭魚與招牌無花果干邑鵝肝醬慕斯等小食，並且以酩悅香檳與台灣特色糕點鳳梨酥、綠豆椪加上當季草莓做為迎賓禮。

此外，也提供客製化菜單，開胃小點選用源自法國南部的名蠔喬瑟芬牡蠣，入口滑順飽滿，滋味鮮甜；搭配台灣現流海鮮料理的美式風情安科納式海鮮湯；以米、麵為主的第一主菜則以日本直送的海膽與北海道嫩煎干貝等海味元素做搭配，淡淡的味噌香襯托海膽的鮮味，主菜使用蘊含豐富油脂的極黑和牛，肉質柔軟多汁，淺焦的表面散發木炭特殊的香氣。

據了解，Mariano Rivera一行將於3月6日抵台並入住慕軒飯店，7日到南港參加活動後即往台中，預備為3月8日中華隊首戰巴拿馬開球。此次下榻的總統套房每晚要價15萬元。

化妝台毛巾繡有專屬名字。圖／慕軒飯店提供
化妝台毛巾繡有專屬名字。圖／慕軒飯店提供
碳烤極黑和牛紐約客12oz&龍蝦佐紅酒醬汁。圖／慕軒飯店提供
碳烤極黑和牛紐約客12oz&龍蝦佐紅酒醬汁。圖／慕軒飯店提供
客製化馬克杯與提供法國沛綠雅Perrier氣泡天然礦泉水。圖／慕軒飯店提供
客製化馬克杯與提供法國沛綠雅Perrier氣泡天然礦泉水。圖／慕軒飯店提供

巴拿馬 套房 李維拉 棒球

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