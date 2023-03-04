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「女神月」吃到飽第2人5折！盤點各家「女士專屬」優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
3月6日至4月28日周一至五的午餐時段，A CUT牛排套餐升級海陸套餐。圖／台北國賓提供
3月6日至4月28日周一至五的午餐時段，A CUT牛排套餐升級海陸套餐。圖／台北國賓提供

38婦女節即將到來，不少業者將3月擴大延伸為「女神月」，推出多樣優惠，讓辛勞的女士們享有專屬假期，好好犒賞自己。

台北國賓A CUT牛排館迎來3月的女神節與白色情人節，將招牌「祕密花園」打造成「女神版豪華祕密花園推車」，於3月8日至3月14日午餐期間提供桌邊服務，有10款特製小點可以盡情享用。3月6日至4月28日周一至五的午餐時段，凡點用A CUT牛排套餐，立即升級為「海陸套餐」，餐點額外加贈一整隻「炙烤加拿大HPP波士頓螯龍蝦」。

板橋凱撒則將整個3月設定為女性的專寵月份，即日起至3月31日推出「寵愛女神月」餐飲活動，包括蓮花泰式餐廳消費滿2,000元即贈價值380元金錢蝦餅溫沙拉，每周三女性用餐滿千加贈精品氣泡酒，3月8日當天加碼用餐拍照打卡加贈限定氣泡果汁；家宴中餐廳每周限量精選招牌美饌外帶5折起。

為同步回饋社群粉絲，3月8日至15日於板橋凱撒官方臉書及LINE粉絲團舉辦快閃抽獎活動，於指定貼文留言按讚及分享，即可參加抽獎，有機會免費獲得四人分享餐及多樣好禮。

台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳，3月也推出「寵愛女神月」活動，午、晚餐期間兩位女性朋友同行，第二位享5折優惠，平均每人748元起。此外，3月8日當天還有驚喜，女性朋友同行第二位享38折優惠，每位695元起。

百宴自助餐廳美國爐烤牛排與現做料理。圖／台北凱達大飯店提供
百宴自助餐廳美國爐烤牛排與現做料理。圖／台北凱達大飯店提供
Lotus蓮花餐廳餐點繽紛豐富。圖／板橋凱撒提供
Lotus蓮花餐廳餐點繽紛豐富。圖／板橋凱撒提供
國賓A CUT牛排館將招牌甜點祕密花園，限時打造成女神版豪華祕密花園推車。圖／台北國賓提供
國賓A CUT牛排館將招牌甜點祕密花園，限時打造成女神版豪華祕密花園推車。圖／台北國賓提供
百宴自助餐廳的座位寬敞舒適。圖／台北凱達大飯店提供
百宴自助餐廳的座位寬敞舒適。圖／台北凱達大飯店提供

餐廳 牛排 婦女節

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