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住一晚再送智慧表！寒居GARMIN主題房 沉浸式科技體驗

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Garmin主題房專屬禮品，包含全新上市的新品腕表vívomove Trend、旅行眼罩及10/10HOPE保養護膚組。圖／寒居酒店提供
Garmin主題房專屬禮品，包含全新上市的新品腕表vívomove Trend、旅行眼罩及10/10HOPE保養護膚組。圖／寒居酒店提供

後疫情時代，身心健康成為首要課題，寒居酒店與智慧穿戴領導品牌Garmin攜手合作，即日起至4月6日推出「vívomove Trend美型生活體驗房」，入住熱門的隅鴞客房，可享BeGood迎賓飲品、早餐兩客，還可直接獲得Garmin vívomove Trend全新上市的指針智慧腕表乙支（市價9,900元），以及品牌旅行套組。3月8日至4月6日期間，BeGood餐廳也推出滿額贈及抽獎活動。

寒居酒店位於捷運松江南京站出口，坐擁捷運雙線，鄰近中山區影城、東區百貨商圈，四周設有多處Youbike站點，交通便利。專案期間，除了主題房客之外，健身中心也免費提供三款Garmin智慧腕表及多功能體脂計供一般房客使用。

GARMIN主題房為「隅鴞客房」，擁有雙面落地窗引進自然採光，浴室通透寬敞，每房配置席夢思頂級舒眠床、乳膠枕與Garmin眼罩，配合寒居酒店品牌香氛以及智慧表的睡眠監測功能，追蹤睡眠品質及成效。客房除了有Garminvívomove Trend主題布置，還加入許多精心設計的功能小提醒，包含喝水、運動、智慧表無線充電等，旅客從入住到退房皆可配戴著手表、結合日常軌跡打造智慧生活。

此外，至BeGood餐廳用餐，也可享有活動贈禮並參與Garmin全新表款的抽獎活動。活動期間至BeGood點用晚間套餐，每套皆可獲得一組Garmin旅行眼罩，數量有限，贈完為止。同時，不限餐期的用餐賓客，凡單筆消費達5,000元皆可參加抽獎，有機會獲得Garminvívomove Trend全新智慧腕表（市價9,900元）。

寒居酒店「Garminvívomove Trend美型生活體驗房」周一至周四每房每晚9,900元，周五、周日每房每晚10,400元，周六及4月2至4日每房每晚10,900元。此專案限電話、Email及官網訂房。

vívomove Trend主題布置搭配智慧手表功能提示，打造沉浸式住房體驗。圖／寒居酒店提供
vívomove Trend主題布置搭配智慧手表功能提示，打造沉浸式住房體驗。圖／寒居酒店提供
Garmin vívomoveTrend美型生活體驗房，安排入住「隅鴞客房」，雙面落地窗引進自然採光，空間寬敞、通透舒適，為寒居酒店最高人氣房型。圖／寒居酒店提供
Garmin vívomoveTrend美型生活體驗房，安排入住「隅鴞客房」，雙面落地窗引進自然採光，空間寬敞、通透舒適，為寒居酒店最高人氣房型。圖／寒居酒店提供

酒店 品牌 腕表 Garmin

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